Milorad Mažić je trenutno prvi čovek Sudijske komisije u ruskom fudbalu, a na toj funkciji u Fudbalskom savezu Rusije je od 2023. godine.

U interjvuu koji je dao za "Sport-express" Mažić je dobio pitanje ko je, prema njegovom mišljenju, najbolji sudija svih vremena.

"Bez sumnje, najbolji je Pjerluiđi Kolina. On je prvi počeo da menja mišljenje o sudijama, sistem, uneo konzistentnost. Radio je u mnogim zemljama, bio sam i u Saudijskoj Arabiji i u SAD, nema poznatijeg arbitra na svetu", rekao je Mažić.

Otkrio je potom i koju sudijsku grešku smatra najgorom u istoriji fudbala. Deluje da nije imao problem da dođe do odgovora.

"Ako pokušamo da se distanciramo od emocija, prva stvar koja mi pada na pamet je Maradonina „Božja ruka“. Sudija na terenu nije video da je igrao rukom i priznao je gol. Ali… to je Maradona, razumete. Ko je tada kritikovao Maradonu? Niko. Svi su napadali samo sudiju", poručio je Mažić.

Božja ruka

Na Mundijalu u Meksiku 1986. godine Dijego Armando Maradona bio je akter i glavna zvezda utakmice na kojoj su postignuta dva najpoznatija gola u čitavoj fudbalskoj istoriji.

Tog 22. juna 1986. godine u četvrtfinalu Svetskog prvenstva u Meksiku Argentina je savladala Englesku 2:1, a mrežu Engleza pogađao je neponovljivi El Pibe.

Četiri godine pre ovog meča Argentina i Velika Britanija su vodile rat oko Foklandskih Ostrva. Sukob je počeo invazijom argentinskih snaga na ostrva 2. aprila 1982, a završio se njihovom predajom 14. juna iste godine. Meč u Meksiko Sitiju bio je njihov prvi duel od tog rata.

Obe reprezentacije su u Meksiko došle sa po jednom titulom svetskog prvaka koje su osvojili na svom terenu. Jedni i drugi su u kvalifikacijama bili prvi u svojim grupama, Englezi bez poraza, a Argentinci samo sa jednim. Dve godine ranije „gordi albion“ se nije kvalifikovao na Evropsko prvenstvo, pa su imali sjajnu priliku da poprave stvari. Zbog toga su obe reprezentacije došle sa velikim ambicijama.

U prvom poluvremenu nije bilo golova, ali su u drugom pala tri. Oba je za Argentinu dao Maradona i oba se i danas pamte. Prvi je postignut u 51. minutu i poznat je kao „Božja ruka“.

Maradona je dodao loptu do Horhea Valdana, a ovaj je pokušao da je ubaci u šesnaesterac. Međutim, u želji da je izbaci što dalje od gola Stiv Hodž ju je poslao u srce kaznenog prostora. Na nju su išli Maradona i Piter Šilton. Pošto je bio 20 centimetara niži od engleskog golmana Argentinac ju je pesnicom udario i poslao u mrežu. Uzalud su bili protesti fudbalera u belim dresovima. Sudija Ali Bin Naser iz Tunisa je pokazao na centar.

"Čekao sam da me igrači zagrle, ali oni to nisu uradili. Tada sam im rekao da me zagrle ili arbitar neće priznati gol", rekao je Maradona koji je na konferenciji posle utakmice istakao da je pogodak postignut uz pomoć "njegove glave i Božje ruke".

Samo četiri minuta kasnije viđen je po mnogima najlepši gol u istoriji fudbala. Maradona je primio loptu na svojoj polovini, a onda se ustremio ka golu protivnika. Pred njim su padali Piter Bredsli, Piter Rid, Teri Fenvik, i dvaput Teri Bačer. Poslednja prepreka je bio Šilton, ali je i on savladan.

"Prvo sam hteo da dodam loptu Valdanu, ali kada sam prešao na protivničku polovinu Englezi su me okružili i nisam imao prostora. Jedino mi je preostalo da sam završim akciju", rekao je Maradona, a taj pogodak je 2002. proglašen za gol veka.

Devet minuta pre kraja Lineker je smanjio na 2:1, ali je to bilo nedovoljno za preokret. Englezi su otišli kući, a jedina uteha je što je Lineker sa šest golova bio najbolji strelac Mundijala.

„Gaučosi“ su u polufinalu savladali Belgiju 2:0 (Maradona dvostruki strelac), a u finalu su bili bolji od Nemačke 3:2.

Pobedu nad Engleskom doživeli su kao osvetu za poraz u Foklanskom ratu. Koliko je to bio značajan trijumf najbolje govore reči reprezentativca iz šezdesetih i sedamdesetih godina Roberta Perfuma:

"Pobeda nad Engleskom 1986. nam je sasvim dovoljna. Osvajanje Svetskog prvenstva je drugo po važnosti".

Priznao sve sudiji

Legendarni italijanski sudija Paolo Kasarin bio je tog dana na stadionu Azteka, a sada je ispričao da mu je nakon susreta prišao Maradona i otkrio zašto je morao postigne taj drugi gol kad je veleslalom prošao pola ekipe Engleske ukupno sa golmanom Šiltonom.

"Moram da kažem nešto o Dijegu. Nakon utakmice sam ga video, došao je do mene i samo rekao: "Morao sam da dam takav gol jer je prvi bio neregularan". Oduševio me. Bio je to Dijego, pravi Dijego", otkrio je jednom prilikom Kasarin.

