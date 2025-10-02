Slušaj vest

Izveštač Kurira iz Portugala - Aleksandar Radonić

Navijači Crvene zvezde bodriće fudbalere na utakmici protiv Porta (21.00) na stadionu "Dragao" u drugom kolu Lige Evrope.

Delije će se u toku dana okupiti kod mosta Dom Luis Prvi. To je lokacija koja je najposećenija i najveća atrakcija Porta. Odatle bi navijači Crvene zvezde trebalo organizovano u korteu da krenu ka stadionu "Dragao".

Manje grupe navijača Crvene zvezde iz Srbije, ali i zemalja zapadne Evrope dan ranije već su stigle u Porto. Dolazak veće grupe iz Beograda očekuje se na dan utakmice.

Most Dom Luis Prvi u Portu Foto: Kurir Sport

Na svom Telegram kanalu navijači Crvene zvezde objavili su snimak sa najpoznatije lokacije u Portu, keja kod mosta Dom Luis Prvi. Kako snimak pokazuje, Delije su u korteu došle do mosta, a onda je zagrmela poznata pesma.

"Dok se Zemlja oko Sunca kreće...".

Ne propustiteFudbalSVE O NAREDNOM RIVALU ZVEZDE! Porto vredi 400.000.000 evra, ovi detalji su posebno zanimljivi...
Fudbaleri Crvene zvezde na utakmici protiv Seltika
FudbalMURINJO PRAVI HAOS PRED ZVEZDINU UTAKMICU U PORTUGALU! Jedna njegova rečenica napravila pometnju, evo kako je reagovao trener Porta
Žoze Murinjo
FudbalCRVENO-BELI NA TEŠKOM GOSTOVANJU U PORTUGALU: Evo gde možete pratiti prenos meča Porto - Crvena zvezda
FK Crvena zvezda
FudbalTRAVNATI TEPIH STADIONA "DRAGAO" ODUŠEVIO IGRAČE ZVEZDE: Marko Arnautović podigao atmosferu na treningu!
WhatsApp Image 2025-10-01 at 8.04.53 PM.jpeg

Bonus video:

Trening Zvezde pred Porto Izvor: Kurir