Izveštač Kurira iz Portugala - Aleksandar Radonić

Navijači Crvene zvezde bodriće fudbalere na utakmici protiv Porta (21.00) na stadionu "Dragao" u drugom kolu Lige Evrope.

Delije će se u toku dana okupiti kod mosta Dom Luis Prvi. To je lokacija koja je najposećenija i najveća atrakcija Porta. Odatle bi navijači Crvene zvezde trebalo organizovano u korteu da krenu ka stadionu "Dragao".

Manje grupe navijača Crvene zvezde iz Srbije, ali i zemalja zapadne Evrope dan ranije već su stigle u Porto. Dolazak veće grupe iz Beograda očekuje se na dan utakmice.

Na svom Telegram kanalu navijači Crvene zvezde objavili su snimak sa najpoznatije lokacije u Portu, keja kod mosta Dom Luis Prvi. Kako snimak pokazuje, Delije su u korteu došle do mosta, a onda je zagrmela poznata pesma.



"Dok se Zemlja oko Sunca kreće...".

