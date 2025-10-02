DELIJE ĆE OKUPIRATI KULTNO MESTO U PORTU! Veliki broj navijača Zvezde je u gradu, evo odakle će krenuti na stadion
Izveštač Kurira iz Portugala - Aleksandar Radonić
Navijači Crvene zvezde bodriće fudbalere na utakmici protiv Porta (21.00) na stadionu "Dragao" u drugom kolu Lige Evrope.
Delije će se u toku dana okupiti kod mosta Dom Luis Prvi. To je lokacija koja je najposećenija i najveća atrakcija Porta. Odatle bi navijači Crvene zvezde trebalo organizovano u korteu da krenu ka stadionu "Dragao".
Manje grupe navijača Crvene zvezde iz Srbije, ali i zemalja zapadne Evrope dan ranije već su stigle u Porto. Dolazak veće grupe iz Beograda očekuje se na dan utakmice.
Na svom Telegram kanalu navijači Crvene zvezde objavili su snimak sa najpoznatije lokacije u Portu, keja kod mosta Dom Luis Prvi. Kako snimak pokazuje, Delije su u korteu došle do mosta, a onda je zagrmela poznata pesma.
"Dok se Zemlja oko Sunca kreće...".
