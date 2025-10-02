Slušaj vest

Izveštač Kurira iz Portugala - Aleksandar Radonić

Iako je predstavnik Portugala apsolutni favorit u okršaju sa crveno-belima, jasno je da se šampiona Srbije neće predati bez borbe.

Vladan Milojević ima nekoliko varijanti vezano za sastav tima, kada je i pitanju utakmica protiv Porta. Njegova razmišljanja idu od taktičke postavke da ojača poslednju liniju, do one da izađe sa standardnim timom, pa da se potuče sa domaćinom na stadionu "Dragao".

Vladan Milojević u Portugal je odveo 23 fudbalera, a u Beogradu su ostali povređeni Rade Krunić, Aleksandar Katai i Šavi Babika. Trener Crvene zvezde još nije odlučio hoće li igrati kao dosad sa četvoricom igrača u poslednjoj liniji, ili će suprotstaviti Portu trojicu štopera i dvojicu bekova.

1/4 Vidi galeriju Trening Zvezde pred Porto Foto: Aleksandar Radonić / Kurir sport

Izvesno je da će na golu biti Brazilac Mateus. U prvoj varijanti štopere bi igrali Miloš Veljković i Franklin Tebu Učena, a u drugoj bi pored njih dvojice igrali Rodrigao ili Stefan Leković. Uz desnu aut liniju biće Južnokorejac Seol, a uz levu Jermenin Nair Tiknizjan. Na mestima zadnjih veznih verovatno će igrati Timi Maks Elšnik i Tomas Handel, mada trener Milojević razmišlja i o varijanti da kapitena Mirka Ivanića spusti na mesto defanzivnog veznog, a Slovenca ili Portugalca ostavi na klupi. Tu je i mladi Vasilije Kostov.

Po bokovima trebalo bi da vidimo Nemanju Radonjića i Mirka Ivanića, mada ako Ivanić bude u veznom redu onda će ostati mesta za Milsona ili Pitera Olajinku. Isto tako, Milojević razmišlja da Radonjića ostavi kao džokera za drugih 45 minuta, a u tom slučaju bi počeo Milson. Na mestu "desetke" igraće Bruno Duarte, dok će najistureniji biti Marko Arnautović.

Interesantno je da Vladan Milojević na poslednjem treningu u Beogradu, u utorak veče nije uigravao postavu koju planira za meč protiv Porta, što je pokazatelj da i dalje ima dilema kojih 11 suprotstaviti domaćinu.

Ipak, kako sada stoje stvari, Crvena zvezda bi trebalo da zaigra u sledećem sastavu: Mateus - Seol, Učena, Veljković, Tiknizjan - Elšnik, Handel - Radonjić, Duarte, Ivanić - Arnautović.

Bonus video: