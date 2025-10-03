Slušaj vest

Pred vama su fudbaleri Crvene zvezde na skeneru Kurira.

Mateus 7

Odbranio je sve što je bilo do njega. Nije kriv ni za jedan gol koji je primio protiv Porta. Fantastična intervencija u 48. minutu, kada je ušao u šut mladom Mori koji je bio u gol šansi. Imao je dve uspešne odbrane i dva istrčavanja. Sigurnim intervencijama dizao je moral ekipi. Još jednom je plenio sigurnošću i bio jedan od najboljih fudbalera Crvene zvezde u nezasluženom porazu od Porta.

Seol Jung Vu 6

Nije bio loš većim delom utakmice, a onda je napravio katastrofalnu grešku u poslednjim trenucima, kada je ostavio levu stranu potpuno praznu, posle koje je sevnula kontra i Porto stigao do pobede. Bio je siguran na mestu desnog beka, ali kada je zamenio Tiknizjana dešavali su mu se ozbiljni propusti posle kojih je odbrana Zvezde bila pod velikim pritiskom. Imao je visok procenat tačnih dodavanja, dobio većinu duela, ali kada je bilo najpotrebnije napravio je ogroman propust.

Frenklin Tebo Učena 5,5

Kakav glup potez u 8. minutu, sa obe ruke je oborio s leđa napadača Gula i skrivio jedanaesterac. Ovaj poklon lako je realizovao Vilijam Gomez. Posle toga igrao je u grču, iako se zahvaljujući ekipi polako dizao iz minus faze. Pravio je i dalje grube greške, ali ga je svaki put tim spasavao. Promašio je jednu loptu u šesnaestercu u drugom delu, ali na sreću Zvezde ona je iznenadila i igrače Porta, pa je na kraju Seol otklonio opasnost. Iako nije mnogo grešio u pasovima, duele nije dobijao, što mu je stvaralo velike probleme.

Miloš Veljković 6

Nije to onaj Veljković iz Bundeslige, kao da mu nedostaje energije i više samopouzdanja. Nije bio siguran u intervencijama, a kao takav ni od pomoći Učeni koji je potonuo od starta. Gledao je u 19. minutu kako lopta pada u Mateusov peterac i nije intervenisao. Kasnije je svaku iole opasniji loptu izbijao, umesto da je prosledi do veznih igrača. U pas igri nije mnogo grešio, ali se trudio da lopta ne bude previše kod njega, trudio se da je uvek pošalje do najbližeg saigrača.

Nair Tiknizjan 6,5

Pored defanzivnih zadataka znao je itekako da bude opasan po gol Porta. Brzim begom stavljao je poslednji liniju Porta na iskušenja, a posle jedne njegove asistencije Arnautović je zamalo bio neprecizan. Ipak, nepotrebno je napravio žuti karton, tako da je pre vremena morao da napusti igru. Zbog toga, došlo je do tumbanja u poslednjoj liniji, što je Zvezdu na kraju koštalo poraza. Dobio je većinu duela na zemlji i u vazduhu, presekao dosta akcija protivnika, mnogo trčao, prikazao jednu partiju za prelaznu ocenu. Ali, taj žuti karton pokvario je kompletan utisak na ovom meču.

Tomas Handel 7

Sjajno je izveo prekid kod izjednačujućeg gola Vase Kostova. Njegova lopta imala je jačinu, kao i većina onih koje je slao u šesnaesterac posle prekida. Videlo se da je silno motivisan protiv kluba iz njegove rodne zemlje. Gotovo da nije bilo grešaka u njegovoj igri, dobijao je duele i imao visok procenat tačnih dodavanja. Bio je onaj bolji zadnji vezni u Zvezdinoj igri. Nije preterano ulazio u driblinge, ali je posle onih na koje se odlučivao delio sjajne pasove za saigrače. Dosta je trčao, a pomagao je i štoperima, presecao akcije protivnika i na svom delu terena dobio bitku protiv igrača Porta.

Timi Maks Elšnik 6

U nekim trenucima utakmice, posebno pred kraj trebalo je da bude odlučniji, da šutne na gol Porta, jer poseduje jak i precizan udarac. Umesto toga, gledao je da udeli pas na bok, čak i kada su mu saigrači bili markirani. Izgubio je svežinu pred kraj utakmice, ali je zamenjen tek u sudijskoj nadoknadi. Imao je žestoke duele na sredini terena i prilično se trošio na defanzivnim zadacima, pa nije mogao da pruži maksimum u napadu. Izgubio je 11 puta posed, što je zaista previše za utakmicu ovog ranga takmičenja.

Nemanja Radonjić 6,5

Driblinzima i brzim prodorima pravio je velike probleme odbrani Porta. Nažalost svoje dobre akcije nije krunisao asistencijama u pravo vreme ili šutevima na gol protivnika. Nekako je bio nedorečen u svim akcijama, nedostajala mu je konkretna završnica. Bio je konstantna pretnja po gol domaćina, međutim kako se bližio kraj utakmice gubio je snagu, samim tim i energiju. Zamenjen je, ali igrač koji je ušao umesto njega definitivno je bio slabija karika u Zvezdinoj igri i nije doneo boljitak. Kad je tako, možda je morao da ostane u igri.

Vasilije Kostov 7,5

Kako reče trener Milojević, Bog ga je nagradio za ovaj gol, jer je odigrao zrelu i taktički odličnu utakmicu. Znalački je ispratio prekid u 33. minutu, i posle skoka Veljkovića natrčao na loptu, uhvatio drop-kik i raspalio po njoj svom snagom, da je ona bukvalno pocepala mrežu golmana Porta Dioga Koste. Prvenac u seniorskoj konkurenciji na evropskoj sceni. I to kakav. Bio je najbolji fudbaler Crvene zvezde u ovoj utakmici bez dileme. Imao je neverovatan procenat tačnih dodavanja 23 od 24, plus nekoliko važnih duela koje je dobio na tlu. Pokazao je posle derbija sa Partizanom i meča sa kragujevačkim Radničkim da iz meča u meč igra sve bolje, te da je protiv kvalitetnog rivala kakav je Porto potvrdio veliki talenat i kvalitet koji ima.

Mirko Ivanić 6

Nije odigrao onako kako se od njega očekuje, mada treba reći da je bio i odlično čuvan od strane igrača Porta. Imao je sitnih grešaka, ali nije mnogo grešio u dodavanjima. Opet, bilo je tu previše pasova unazad, a u napadu kao da je uvek kasnio za korak u odnosu na protivnika. Imao je jednu veliku šansu koju nije realizovao, a u ovakvim utakmicama kada se tako nešto promaši, ne dobije se nova prilika. Za igrača njegovog iskustva to se mora pretvoriti u gol.

Marko Arnautović 6

Dok je bio u igri bio je konstantna opasnost po gol Porta. Nije solirao, niti gledao da se samoistakne, trudio se da radi za ekipu, proigrava saigrače, otvara prostor. Šteta je što posle njegovog udarca glavom u 57. minutu lopta nije završila u mreži. Zaslužio je taj gol, ali jednostavno večeras nije imao sreće. Posle jednog duela sa mladim Prpićem, kao da je spustio gas, jer nije imao nameru da povredi štopera Porta. I ovaj put je zamenjen, a za njega isto važi kao i za Nemanju Radonjića, sa obojicom u igri Zvezda je mnogo opasnija po gol svakog protivnika, bez njih, kao otupela oštrica.

Milson 5

Od 70. minuta umesto Nemanje Radonjića. Više je padao i valjao se po terenu, nego što je radio za tim. U potpunom je kontraritmu i ne donosi korist Zvezdi.

Bruno Duarte 6

Od 81. minuta umesto Marka Arnautovića. Promašio je pobedu u 88. minutu, kada je bukvalno mogao da pita golmana Porta gde da mu šutira. I izabrao je najgore rešenje, visoko pored gola. I već u sledećem minutu Zvezda je kažnjena. To su stvari koje se ne praštaju.

Piter Olajinka 5

Od 81. minuta umesto Vasilija Kostova. Izgubio je loptu posle koje je Zvezda primila drugi gol. Dotad gotovo da je bio neprimetan, iako nije proveo mnogo minuta na terenu.

Nikola Stanković 6

Od 81. minuta umesto Naira Tiknizjana. Ušao je da bi učvrstio odbranu. Nije bio loš, odradio je svoj posao bez grešaka, ali... Na kraju se pamti ukupan utisak, a on nije bio najbolji.

Mahmudu Badžo /

Od 90. minuta umesto Timija Maksa Elšnika. Premalo minuta na terenu da bi bio ocenjen. Jedva da je pipnuo loptu.

Vladan Milojević

Ponovo mi se desio Pafos i Limasol. Dva puta ostaje bez uspeha u poslednjim minutima meča. Njegov tim večeras nije zaslužio da izgubi. Trebalo je da uzme bod, ako ne i da se sa tri vrati u Beograd. Ipak, pad koncentracije u odsudnim trenucima i početničke greške koštale su Zvezdu prvog poraza u Ligi Evrope. Milojevićeva ekipa ponovo je bez dovoljno energije ušla u utakmicu, prepustila posed rivalu i bila kažnjena golom u ranoj fazi utakmice. Greške koje se Crvenoj zvezdi dešavaju u kontinuitetu i koje se skupo plaćaju. Posle toga, crveno-beli su se podigli, nametnuli se i stigli do vođstva. Izvršio je Milojević ovaj put svih pet izmena, za razliku od meča protiv Seltika, ali klupa Zvezde nema snagu startnih 11. Baš su izmene kumovale porazu. Duarte je promašio pobedu, a Olajinka izgubio loptu posle koje je sevnula kontra iz koje je Porto stigao do pobede. Šteta za Milojevića, još veća šteta za Zvezdu.

