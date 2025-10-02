Specijalne jedinice policije u Portu stigle su u ulici pored mosta Dom Luis Prvi, odakle će krenuti navijači Crvene zvezde na utakmicu.

Sedam policijskih vozila, od toga tri marice nadgledaće red tokom okupljanja navijača Crvene zvezde koje je najavljeno za 16.30 sati.

Pre dolaska ove jedinice, na obalu pored reke Porto pristiglo je još nekoliko vozila organa reda, kao i veliki broj motocikala.

Jasno je da portugalska policija ništa ne prepušta slučaju, te da svojim prisustvom želi da spreči bilo kakav mogući sukob pristalica Crvene zvezde i Porta.