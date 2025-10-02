Slušaj vest

Izveštač Kurira iz Portugala - Aleksandar Radonić

Specijalne jedinice policije u Portu stigle su u ulici pored mosta Dom Luis Prvi, odakle će krenuti navijači Crvene zvezde na utakmicu.
Sedam policijskih vozila, od toga tri marice nadgledaće red tokom okupljanja navijača Crvene zvezde koje je najavljeno za 16.30 sati.
Pre dolaska ove jedinice, na obalu pored reke Porto pristiglo je još nekoliko vozila organa reda, kao i veliki broj motocikala.
Jasno je da portugalska policija ništa ne prepušta slučaju, te da svojim prisustvom želi da spreči bilo kakav mogući sukob pristalica Crvene zvezde i Porta.

Navijači srpskog kluba i velikom broju su stigli u Porto. Sede po brojnim kafićima i barovima uz obalu, te uz hranu i piće pesmama podižu atmosferu, pred polazak na utakmicu.
U Portu se nalazi više od hiljadu navijača Crvene zvezde koji su u ovaj grad na obali Atlantika stigli iz Srbije, Republike Srpske, Nemačke, Austrije, Francuske, Danske, Švedske... Očekuje se da fudbaleri Crvene zvezde večeras od 21.00 čas imaju veliku podršku svojih pristalica na utakmici protiv Porta, u okviru drugog kola Lige Evrope.

