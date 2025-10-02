Slušaj vest

Fudbaleri Crvene zvezde i Porta igraju meč drugog kola Lige Evrope, a domaći tim od osmog minuta vodi.

Strelac za Porto je Vilijam Gomeš koji je bio precizan sa "bele tačke".

Njemu je prethodio potpuno nesmotren potez Učena koji je oborio napadača Porta, a sudija nije razmišljao dva puta.

Foto galerija iz Porta Foto: Kurir

Porto, Crvena zvezda, policija, mere obezbeđenja Izvor: Kurir sport