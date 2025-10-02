Zvezda gubi od osmog minuta.
UŽASAN POČETAK ZA ZVEZDU: Porto poveo sa penala - nesmotren potez Učene doveo crveno-bele u lošu situaciju
Fudbaleri Crvene zvezde i Porta igraju meč drugog kola Lige Evrope, a domaći tim od osmog minuta vodi.
Strelac za Porto je Vilijam Gomeš koji je bio precizan sa "bele tačke".
Njemu je prethodio potpuno nesmotren potez Učena koji je oborio napadača Porta, a sudija nije razmišljao dva puta.
