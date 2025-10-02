Slušaj vest

FIFA će kako stvari trenutno stoje zakazivati utakmice Svetskog prvenstva u kojima učestvuju velike evropske reprezentacije posle ponoći po našem vremenu sledeće godine, kako bi ublažila probleme sa vrućinom koji su pogodili nedavno održano Svetsko klupsko prvenstvo.

Očekivalo se da će termini početka utakmica na Svetskom prvenstvu biti slični onima sa SP za klubove, kada su mečevi počinjali u 18:00, 21:00, 00:00 i 03:00 po srednjeevropskom vremenu.

Međutim, dok bi termini u 18:00 i 21:00 odgovarali evropskim emiterima, prva opcija bi značila da utakmice u tom terminu počinju u podne po istočnoj obali SAD-a, a druga u podne na zapadnoj obali.

Trener Pari Sen Žermena, Luis Enrike, žalio se što je njegov tim morao da igra na skoro 40 stepeni Celzijusa protiv Atletika iz Madrida u Los Anđelesu, u utakmici koja je počela u 12:00 po lokalnom vremenu.

Pošto Svetsko prvenstvo 2026. broji čak 48 reprezentacija, tokom 11 uzastopnih dana u grupnoj fazi igraće se četiri utakmice dnevno, i očekivalo se da će termini u 12:00 biti redovni.

Iako pet od ukupno 16 stadiona u SAD-u, Kanadi i Meksiku imaju krov ili pomerajući krov koji može praviti hladovinu, nije praktično da svi rani termini budu smešteni na tim stadionima.

Sve to znači da bi najraniji od četiri dnevna meča počinjao u 21 sat po vremenu u Evropi.

ada su ga novinari dodatno pitali da pojasni izjavu, Montaljani je rekao:

"Termini početka mečeva su uvek izazov u našem regionu jer su leta veoma topla u Kanadi i SAD-u. Svakodnevno razgovaramo sa evropskim i svetskim medijima o tome šta je najbolje, i na kojim stadionima se može igrati u 15 časova. Sve je to sada u razmatranju. Kada raspored bude objavljen nakon žreba, trudićemo se da sve to uzmemo u obzir. Da li će baš svaka utakmica imati savršen termin za TV publiku? Ne znam".