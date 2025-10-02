Slušaj vest

"Fizički zahtevna utakmica kao svaka što će biti u Ligi Evropa. Ne mogu da verujem, imali smo 1:1 i priliku za 2:1, mogli smo da pobedimo. Krenuli smo napred da damo gol, ali smo primili. Razočaran sam, ovo je svakako neuspeh. Imali smo rezultat, naivno smo krenuli da damo taj drugi gol, imali smo dobru šansu, baš šteta", rekao je Ivanić za televiziju Arena sport.

Fudbaleri Zvezde izgubili su na gostujućem terenu od Porta 1:2, u utakmici drugog kola Lige Evropa.

Porto je poveo golom Vilijama Gomesa iz jedanaesterca u osmom minutu, a izjednačio je Vasilije Kostov u 33. minutu. Pobedu Portu doneo je Rodrigo Mora u 89. minutu.

"Fizička iscrpljenost nije opravdanje. Krenuli smo da damo gol, krenuli u polukontru, a onda smo izgubili loptu. Šteta jer je trebalo da damo gol koji bi nam mnogo značio. Moramo da naučimo da zatvorimo utakmice, da donesemo taj bod. U ovakvom sistemu takmičenja svaki bod je važan. Baš smo zeznuli na kraju", naveo je Ivanić.

Posle dva kola Zvezda ima jedan bod, a Porto ima svih šest bodova.

U trećem kolu Zvezda će 23. oktobra igrati na gostujućem terenu protiv Brage, a Porto će u Engleskoj igrati protiv Notingem Foresta.

