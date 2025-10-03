Slušaj vest

Fudbaleri Crvene zvezde su, u drugom kolu Lige Evrope, izgubili na gostovanju u Portu sa 2:1 (1:1) i trenutno se nalaze na 26. mestu sa jednim bodom.

Porto je poveo u osmom minutu golom Vilijama Gomesa iz jedanaesterca, Zvezda je u 32. minutu izjednačila pogotkom Vasilija Kostova, a pobedu domaćinu doneo je Rodrigo Mora u 90. minutu.

Trener fudbalera Zvezde Vladan Milojević rekao je da je njegova ekipa u utakmici protiv Porta u Ligi Evropa odigrala dobro taktički, ali da treba da izvuče pouke iz poraza u samoj završnici.

"Ne bih voleo i ne želim da pričam o igračima, mogu o timu. Fudbal se igra 90 i kusur minuta, greške su sastavni deo igre. Mogli smo da izbegnemo penal, a što se tiče koncetracije, imali smo dva zicera, znači i njihov pad koncetracije je bio. Moramo na ovakvom nivou da koristimo prilike. Međutim, loša postavka sigurno kod gola koji smo primili, pad koncentracije, dolaska do umora, šta bi bilo kad bi bilo... Misli da je iluzorno o tome pričati", rekao je Milojević.

Napravio je samo jednu izmenu do 83. minuta.

"Postavljeno mi je isto pitanje prošli put, imam plan sa stručnim štabom, koje ćemo igrače da ubacimo. Nisam želeo da remetim koncepciju plana igre, ako je zbog nekog broja onda ne znam šta da vam kažem".

Cela odbrana je ispala kod drugog primljenog gola, pre svih Jung-vu Seol.

"Primili smo gol iz kontre jer je bio niz stvari koje su se dešavale prethodno, ispali smo iz duela. Nisam video situaciju, odgovorio sam već, možda loš izlazak, nije trebalo Seol da napušta svoju poziciju, ali i to se desilo. Prvi deo pitanja, fudbal se igra za bodove i golove, iz ove utakmice ostaje upravo to".

Govorio je o atmosferi u svlačionici, ali i Vasiliju Kostovu.

"Igračima nije bilo svejedno, bili smo pred utakmicu kroz razgovor se videlo da smo želeli dobar rezultat, verovali smo da možemo. Kad dođe ovakva utakmica i primite gol pri kraju, ostaje samo da čestitate igračima, sve su ispoštovali i šta smo se dogovarali, vrlo zahtevne igre Fariolijeve ekipe. Mislim da je Vasa igrao ključnu ulogu u samoj pripremi i načinu koji smo želeli da neutrališemo tu igru na trećeg, dubinske pasove, Vasa je zaslužio sve i Bog ga je nagradio. Daje sve od sebe... Mislim da sve ovo vreme koje je odigrao, čak i utakmicu protiv Partizana je odigrao na vrhunskom nivou. vreme radi za njega, jedan je od najvećih talenata u srpskom fudbalu. Na nama je da ga treniramo, kada ne bude išlo da ga bodrimo, a on će sve da opravda".

1/10 Vidi galeriju Foto galerija iz Porta Foto: Fabio Poco / DeFodi Images / Profimedia