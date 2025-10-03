Slušaj vest

Mladi golman Vojvodine Bogdan Bogdanović mašta da jednog dana debituje za „staru damu“ i ne krije oduševljenje što je dobio i poziv za mlađu omladinsku reprezentaciju Srbije.

Bogdan Bogdanović se uz Vukašina Topića i Damjana Đokanovića, našao na spisku mlađe omladinske reprezentacije Srbije. On je istakao da mu poziv mnogo znači, a potom se osvrnuo na to šta bi mogao da ponudi našoj selekciji.

– Kao svoj najveći kvalitet izdvojio bih igru nogom i takođe komunikaciju na terenu. Što se tiče nečega gde ima prostora za napredak, od kako sam dobio šansu da treniram sa prvim timom, tako brže učim neke stvari i brže napredujem – počinje Bogdanović.

Mladi čuvar mreže Voše istakao je da se ugleda na starijeg kolegu i nekadašnjeg čuvara mreže našeg kluba, Vanju Milinković-Savića.

– Od svih uzora, izdvojio bih Vanju Milinković-Savića, koji je došao do reprezentacije i najvećih vrhova svetskog i evropskog fudbala. Izdvajam ga kao golmana na koje se ugledam.

Srbija ima već jednog kapitena Bogdana Bogdanovića, a naš golman svestan je težine tog imena i prezimena.

– Zaista imam zbog njega zvučno ime, koje se prilično lako pamti, pa navijačima neće biti problem da me upamte – uz osmeh je istakao mladi golman.

U januaru puni 18 godina, pa je otkrio i svoje želje.

– Najveća želja mi je svakako da debitujem u dresu Vojvodine i bio bih presrećan kada bi se to ostvarilo.

Pored debija za Vošu, Bogdan Bogdanović je spomenuo i to kako bi voleo da izgleda budućnost našeg kluba.

– Bio bih zadovoljan kada bi Vojvodina ponovo osvojila Kup Srbije, kada bismo ponovo igrali Evropu i vratili navijače na stadion – zaključio je Bogdanović.