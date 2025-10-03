Slušaj vest

Mladi fudbaler Crvene zvezde Vasilije Kostov je podelio utiske nakon meča sa Portom na stadionu “Dragao”, na kojem je bio jedini strelac za srpski tim.

- Od samog početka utakmice mislim da smo se držali. Primili smo taj pogodak jako rano, ali mislim da smo se posle vratili u meč. Moj pogodak mislim da je, kako meni tako i celoj ekipi, dao veliko samopouzdanje i nesrećno smo na kraju primili gol u poslednjem minutu – rekao je Kostov.

1/10 Vidi galeriju Foto galerija iz Porta Foto: Fabio Poco / DeFodi Images / Profimedia

Istakao je Kostov kako se pripremao za meč.

- Imao sam malu tremu pre utakmice, ali čim je počela nestala je i dao sam sve od sebe. Mislim da sam pokazao šta znam. Veoma mi je drago i verujem da ću opravdati očekivanja.

Talentovani fudbaler se zahvalio i navijačima koji su podržali ekipu u velikom broju.

- Zahvalio bih se svim navijačima koji su došli u Porto da nas gledaju i podrže - istakao je Kostov.