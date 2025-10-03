"IMAO SAM MALU TREMU, ALI ONA JE BRZO NESTALA" Reči Zvezdinog bisera posle majstorije u Portugalu: Nesrećno smo primili gol na kraju...
Mladi fudbaler Crvene zvezde Vasilije Kostov je podelio utiske nakon meča sa Portom na stadionu “Dragao”, na kojem je bio jedini strelac za srpski tim.
- Od samog početka utakmice mislim da smo se držali. Primili smo taj pogodak jako rano, ali mislim da smo se posle vratili u meč. Moj pogodak mislim da je, kako meni tako i celoj ekipi, dao veliko samopouzdanje i nesrećno smo na kraju primili gol u poslednjem minutu – rekao je Kostov.
Istakao je Kostov kako se pripremao za meč.
- Imao sam malu tremu pre utakmice, ali čim je počela nestala je i dao sam sve od sebe. Mislim da sam pokazao šta znam. Veoma mi je drago i verujem da ću opravdati očekivanja.
Talentovani fudbaler se zahvalio i navijačima koji su podržali ekipu u velikom broju.
- Zahvalio bih se svim navijačima koji su došli u Porto da nas gledaju i podrže - istakao je Kostov.