Međunarodna fudbalska federacija (FIFA) predstavila je zvaničnu loptu - Triondu za predstojeće Svetsko prvenstvo, koje će biti održano 2026. godine u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku.

Kako se navodi, Trionda se na španskom može prevesti kao "tri talasa", što ujedinjuje SAD, Kanadu i Meksiko.

Dodaje se i da živopisan dizajn lopte koju je napravio Adidas karakterišu crvena, zelena i plava boja, čime se odaje počast domaćinima Svetskog prvenstva.

"Loptu krasi ikonografija koja predstavlja svaku zemlju domaćina, sa javorovim listom za Kanadu, orlom za Meksiko i zvezdom za SAD, dok zlatni ukrasi odaju počast trofeju Svetskog prvenstva u fudbalu", saopšteno je na sajtu FIFA.

Njen napredni senzor funkcioniše na frekvenciji od 500 herca u sekundi i beleži svaki detalj kretanja u realnom vremenu. Informacije se šalju VAR sistemu i kombinuju sa podacima o pozicijama igrača, čime sudije dobijaju preciznije informacije i mogu da donose odluke sa većim stepenom sigurnosti, posebno u ključnim momentima ofsajda i igranja rukom. Zahvaljujući ovoj inovaciji, način suđenja na najvećem fudbalskom takmičenju mogao bi da bude zauvek promenjen na bolje.

Trionda, lopta za Svetsko prvenstvo Foto: Adidas

Predsednik FIFA Đani Infantino izjavio je da je srećan i ponosan što predstavlja Triondu.

"Zvanična lopta za Svetsko prvenstvo 2026 je stigla i prava je lepotica. Adidas je kreirao još jednu kultnu loptu Svetsko prvenstvo, čiji dizajn otelotvoruje jedinstvo i strast domaćina Kanade, Meksika i SAD. Jedva čekam da vidim ovu prelepu loptu kako ulazi u mrežu. Odbrojavanje do najvećeg Svetskog prvenstva ikada je počelo", rekao je predsednik FIFA Đani Infantino.

Svetsko prvenstvo će biti održano od 11. juna do 19. jula sledeće godine u 16 gradova SAD, Kanade i Meksika, sa rekordnih 48 reprezentacija.

