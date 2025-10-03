Slušaj vest

Totenhem u svom saopštenju nije naveo detalje ugovora.

"Osećam se zaista dobro i veoma sam srećan što mogu da nastavim svoju priču sa ovim fantastičnim klubom. Moja porodica je srećna, imam fantastične prijatelje i saigrače koji vredno rade svaki dan. Volim ovaj klub i ovde se osećam zaista dobro", naveo je Bentankur, a preneo sajt kluba.

Bentankur (28) je u Totenhem došao iz Juventusa 2022. godine, i od tad je odigrao ukupno 122 utakmice i postigao devet golova za engleski klub, sa kojim je prošle sezone osvojio titulu u Ligi Evropa.

"Osvajanje Lige Evropa bio je fantastičan trenutak i sada želimo da gradimo na tome, da osvojimo još trofeja. Imamo novog trenera, novog kapitena i želim da uživam još mnogo godina u klubu", dodao je urugvajski vezista.

Trener Totenhema Tomas Frank rekao je da je veoma srećan što je Bentankur produžio ugovor sa klubom i dodao da smatra da urugvajski vezista može da bude "lepak" koji drži njegov tim zajedno.

"Izuzetno sam srećan što je Rodrigo posvetio svoju budućnost klubu. To pokazuje njegovu veru u ono što ovde gradimo i da započinjemo putovanje za koje se nadamo da će biti zaista posebno. Rodrigo je veliki deo toga. On je fantastičan vezni igrač koji može da diktira igru i bude lepak koji drži tim na okupu. Takođe ima sposobnost da uđe u šesnaesterac, namesti golove i da ih i sam postigne", kazao je Frank.

Bentankur je karijeru započeo u Boki juniors, a za reprezentaciju Urugvaja je odigrao ukupno 72 utakmice.

Bonus video: