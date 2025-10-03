Slušaj vest

JSD Partizan u subotu, 4. oktobra, slavi 80 godina postojanja.

Dan ranije, u petak, FK Partizan završio je važan posao!

Nemanja Trifunović Foto: Starsport

Naime, Nemanja Trifunović, talentovani krilni napadač, potpisao je ugovor sa Partizanom do leta 2028. godine.

Rođeni Čačanin je u Humsku došao pre pet godina iz matičnog Borca. Vrlo brzo se nametnuo kao jedan od najbitnijih igrača i postao kadetski šampion u generaciji sa Samedom Baždarom, Matejom Stjepanovićem, Mihajlom Petkovićem i Bogdanom Mirčetićem.

- Mnogo sam srećan, posebno zbog toga što sam potpis na ugovor stavio dan pred tako veliki jubilej kakav je 80. godina postojanja kluba. Velika je privilegija biti igrač Partizana i hvala kompletnom rukovodstvu kluba što veruje u mene - rekao je po potpisivanju ugovora, Nemanja Trifunović.

