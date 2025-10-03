Slušaj vest

Utakmica protiv Porta pokazala je da Crvena zvezda u mladom Vasiliju Kostovu dobija novu zvezdu i fudbalera sa kojim će se identifikovati navijači najvećeg i najpopularnijeg kluba u Srbiji.

Tinejdžer od 17 godina Vasilije Kostov prelepim golom protiv Porta pokazao je da se radi o velikom talentu, od koga korist neće imati samo Crvena zvezda, već i srpski fudbal.

Prava je šteta što rezultat utakmice između Crvene zvezde i Porta nije ispratio veliku noć Vase Kostova. Zvezdin tinejdžer bi ove sezone mogao lako da uđe u kopačke godinu dana starijih Veljka Milosavljevića i Andrije Maksimovića koji su obeležili prošlu takmičarsku godinu.

Pokazao je Vasilije Kostov u Portu sav svoj raskošan talenat, opravdao kvalitet i činjenicu da ga već duže vreme prate skauti Barselone, ali i drugih velikih klubova Evrope. Plenio je sigurnom igrom, imao veliki broj tačnih pasova i dobijenih duela na zemlji. Ako ćemo statistički i precizno, Kostov je imao neverovatan procenat tačnih dodavanja, 23 od 24.

Gol koji je postigao Vasilije Kostov bio je pravo umeće i remek delo. Dok bi većina fudbalera gledala da smiri odbijenu loptu, Zvezdin tinejdžer je odreagovao fudbalski. Onako na prvu, uhvatio je drop-kik, poklopio loptu, da je ona kao puščano tane ušla pod prečku i pocepala mrežu Dioga Koste. Demonstrirao je mladi fudbaler udarac koji se retko viđa na utakmicama i pokazao da za njega ne postoje bilo kakve tajne u magičnoj igri na dva gola.

Nedavno je autoru ovog teksta direktor Omladinske škole Nikola Jelić rekao da Vasilije Kostov ima fudbal u malom prstu i da je spreman za velika dela. Isto tako namestio je glavu i svestan je da u prvom timu Crvene zvezde mora da bude strpljiv, a onda kada dobije šansu, da je ščepa svom snagom i pokaže na terenu zašto je odabran. Baš na dan utakmice Nikola Jelić i autor ovog teksta videli su se u Portu i pričali o Vasi Kostovu. Nadao se prvi čovek Zvezdine Omladinske škole da će Kostov dobiti šansu. A, ako je dobije, bio je siguran da će opravdati poverenje. Nije pogrešio.

Vasilije Kostov pokazao je da u njemu ima materijala za velika dela. Zvezdina publika bi volela da ga u crveno-belom dresu gleda više od jedne sezone. Posle derbija sa Partizanom, kada je bio jedan od najboljih na terenu, zablistao je i u Evropi punim sjajem. Na društvenim mrežama navijači Crvene zvezde s oduševljenjem komentarišu njegovu igru protiv Porta. Jasno je da je klub u Kostovu dobio još jednog velikog igrača. Nije džabe trener Vladan Milojević na konferenciji posle utakmice rekao da je Bog nagradio mladog Vasilija golom u Ligi Evrope, jer je prethodnih meseci pošteno radio i nametao se kroz treninge.

Sada je na njemu da zapne još više, da ćuti i bude marljiv. Pokazao je da zna i može. Možda će Braga, krajem oktobra biti novi ispit za njega, pa što da ga ne položi, ako je mogao protiv Porta. Samo kontinuitet kvalitetnih igara stvara velike fudbalere. Znaju to dobro na Marakani. A, zna to i Vasa Kostov.