Partizan je trenutno drugi na tabeli sa 22 boda iz devet mečeva.

Vojvodina je treća sa 18 bodova takođe iz devet mečeva.

Obe ekipe su u dobroj formi i to garantuje odličan meč u Humskoj.

Partizan je jedini poraz doživeo od večitog rivala Crvene zvezde (1.2), dok su "Lale" do sada jedini poraz upisale u Novom Pazaru u prošlom kolu (0:1)

Ova utakmica igra se na 80. rođendan Partitzan i očekuje se pravi spektakl u Humskoj povodom velikog jubileja.

Utakmicu možete pratiti na kanalima "Arene sporta", a tekstualni prenos meča na našem sajtu.