Fudbaleri Partizana dočekuju Vojvodinu u derbi meču 11. kola Superlige Srbije
SUPERLIGA SRBIJE
SPEKTAKL U HUMSKOJ ZA 80. ROĐENDAN CRNO-BELIH: Evo gde možete pratiti prenos meča Partizan - Vojvodina
Slušaj vest
Partizan je trenutno drugi na tabeli sa 22 boda iz devet mečeva.
Vojvodina je treća sa 18 bodova takođe iz devet mečeva.
Obe ekipe su u dobroj formi i to garantuje odličan meč u Humskoj.
Partizan je jedini poraz doživeo od večitog rivala Crvene zvezde (1.2), dok su "Lale" do sada jedini poraz upisale u Novom Pazaru u prošlom kolu (0:1)
Ova utakmica igra se na 80. rođendan Partitzan i očekuje se pravi spektakl u Humskoj povodom velikog jubileja.
Utakmicu možete pratiti na kanalima "Arene sporta", a tekstualni prenos meča na našem sajtu.
Reaguj
Komentariši