Slušaj vest

Nekada igrač Crvene zvezde, Napolija, Torina, sada će karijeru nastaviti u hrvatskom trećeligašu.

Iskusni štoper Nikola Maksimović igraće do kraja sezone za Kustošiju, člana elitnog ranga hrvatskog fudbala. Vest je preneo Fabricio Romano, poznati ekspert za transfere.

Maksimović je seniorsku karijeru počeo u Sevojnu. Ostao je u klubu i posle fuzije sa Slobodom iz Užica, odaklje je januara 2012. prešao u Crvenu zvezdu. Ostao je u najtrofejnijem srpskom klubu godinu i po dana, pre nego što je otišao u Italiju.

Ne propustiteFudbalBIVŠI REPREZENTATIVAC SRBIJE HITNO OPERISAN: Katastrofalan početak nove godine za njega...
nikiola.jpg
FudbalŠUT-KARTA! DUŠKO TOŠIĆ "PEDALIRAO" OGNJENA VRANJEŠA: Smestio mu otkaz u klubu uz pomoć jedne osobe! FILMSKA PRIČA!
tosic.jpg
FudbalBIO SAM U BEOGRADU, RAZMIŠLJAO DA SE VRATIM U ZVEZDU: Nikola Maksimović otkrio zašto letos nije obukao crveno-beli dres
a-timokupljanje--49.jpg
FudbalNIKOLA MAKSIMOVIĆ IPAK U CRVENO-BELOM: Bivši srpski reprezentativac pred potpisom! Slobodan je agent, svi ga žele
serbialuxembourg-49.jpg

Novak Đoković viče na trenere, pa se pozdravlja sa Čilićem na mreži Izvor: Arena Sport