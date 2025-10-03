Srpski defanzivac karijeru nastavlja u Zagrebu.
BIVŠI FUDBALER ZVEZDE POTPISAO ZA HRVATSKOG TREĆELIGAŠA: Nekadašnji reprezentativac Srbije karijeru nastavlja u Zagrebu!
Nekada igrač Crvene zvezde, Napolija, Torina, sada će karijeru nastaviti u hrvatskom trećeligašu.
Iskusni štoper Nikola Maksimović igraće do kraja sezone za Kustošiju, člana elitnog ranga hrvatskog fudbala. Vest je preneo Fabricio Romano, poznati ekspert za transfere.
Maksimović je seniorsku karijeru počeo u Sevojnu. Ostao je u klubu i posle fuzije sa Slobodom iz Užica, odaklje je januara 2012. prešao u Crvenu zvezdu. Ostao je u najtrofejnijem srpskom klubu godinu i po dana, pre nego što je otišao u Italiju.
