Pomoćni trener u fudbalskom superligašu Novom Pazaru Vladimir Branković rekao je da veruje da će njegova ekipa pronaći recept za gostujuću Mladost iz Lučana

."Predstoji nam težak meč. Nekoliko godina igraju u istom sistemu. Znaju u svakom momentu šta žele i kako to da ostvare. Iz organizovane i disciplinovane odbrane idu u ofanzivnu tranziciju. Kao i uvek, spremamo se za pobedu. Atmosfera u našoj ekipi je odlična", rekao je Branković.

Uoči 11. kola Super lige Srbije, Novi Pazar zauzima četvrto mesto sa 15 bodova, dok 11 bodova ima Mladost na 11. poziciji.

Golman Željko Samčović kao fudbaler Lučanaca na pozajmici u Novom Pazaru nema pravo igranja. Domaćin će nastupiti i bez levog beka, kapitena Nemanje Miletića, koji ima četiri žuta kartona.

Desni bek Novopazaraca Dragan Bojat ocenio je da su ful-bekovi Mladosti Aleksandar Varjačić i Žarko Udovičić opasni u tranziciji.

"Nije ih lako zatvoriti. Jedan momenat bi mogao da odluči. Uvek je jako teško igrati protiv iskusne Mladosti. Potrebno je da svi budemo stoprocentno skoncentrisani i disciplinovani, kako bismo uzeli tri boda i ostali u gornjem delu tabele. Tu nam je mesto", dodao je Bojat.

Utakmica na Gradskom stadionu zakazana je za subotu od 16.30, a kompletan prihod namenjen je lečenju Novopazarke Mejle Ugljanin Suljović. Ulaznice za sve tri tribine prodavaće se po ceni od 400 dinara.

"Pored očekivanog sportskog spektakla, utakmica ima i mnogo važniji aspekt – humanitarni. Mejla bije mnogo važniju bitku nego što je fudbalska. Pozivam navijače da ispunimo tribine do poslednjeg mesta", rekao je portparol Novog Pazara Tarik Rupić.