Strelci za Bornmut bili su Antoni Semenjo u 78. i šestom minutu nadoknade vremena i Džastin Klajvert u 84. minutu.

Gol za Fulam postigao je Rajan Sesenon u 70. minutu.

Bornmut je drugi sa 14 bodova, a Fulam je na 11. mestu sa osam.

U narednom kolu, Bornmut će u Londonu gostovati Kristal Palasu, dok će Fulam u Londonu dočekati Arsenal.

(Beta)

