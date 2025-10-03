Fudbaleri Bornmuta pobedili su na svom terenu Fulam 3:1, u sedmom kolu engleske Premijer lige.
SPEKTAKULARAN PREOKRET BORNMUTA: Fulam pao u samoj završnici
Strelci za Bornmut bili su Antoni Semenjo u 78. i šestom minutu nadoknade vremena i Džastin Klajvert u 84. minutu.
Gol za Fulam postigao je Rajan Sesenon u 70. minutu.
Bornmut je drugi sa 14 bodova, a Fulam je na 11. mestu sa osam.
U narednom kolu, Bornmut će u Londonu gostovati Kristal Palasu, dok će Fulam u Londonu dočekati Arsenal.
(Beta)
