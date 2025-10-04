Slušaj vest

Zaboravite na Ligu šampiona kakvu ste do sada gledali, sprema nam se ogromna promena. I to od strane organizacije "Super liga" koja je izgleda uspela da dođe do rešenja...

Ugledni Mundo Deportivo se javio sa vestima da smo na korak od temeljnih promena u svetu elitnog takmičanja.

U njihovom tekstu se na vodi da UEFA, Super ligu kao i predstavnici Barselone i Real Madrida vode već osam meseci tajne pregovore kako bi postigli dogovor. I oni su došli do predloga.

Posle nekoliko desetina razgovora, predlog koji je sada dostavljen u centralu UEFA podrazumeva dve ključne novine: globalnu televizijsku platformu besplatne distribucije utakmica i format koji, iako takmičenje zadržava ime “Liga šampiona”, uvodi brojne promene, koje su podređene samo velikanima evropskog fudbala.

Evo kako izgleda sistem

Do Lige šampiona bi se dolazilo preko nacionalnih liga, ali... Imali bi čak 36 klubova koji bi bili podeljeni u dve grupe: prvih 18 po UEFA rangiranju i klubovi od 19. do 36. pozicije. Klubovi iz prve grupe (1–18) odigrali bi osam međusobnih utakmica, čime bi se podigao nivo takmičenja u prvoj fazi i garantovao da svake sedmice bude superderbija! Klubovi iz grupe 19–36 takođe bi odigrali osam mečeva, ali protiv timova koji su im bliži po jačini.

Posle prve faze, osam najboljih iz prve grupe direktno bi išlo u osminu finala. Preostalih 16 (kombinacija klubova iz obe grupe) borilo bi se u svojevrsnoj šesnaestini finala, pri čemu bi deveti iz prve grupe igrao protiv najlošijeg iz druge i tako dok bi se timovi ukrštali dok se ne dobiju svi parovi.

Cilj promena je učiniti grupnu fazu konkurentnijom i zadržati realne šanse da se više klubova bori za evro-titulu.

Nema više prenosa na TV kanalima

Takmičenje bi i dalje nosilo naziv “Liga šampiona”, a ne Superliga šampiona kako je prvobitno bila ideja, a prenosi bi se vršili preko platforme UNIFY, koju predlaže Superliga. Besplatna verzija bi bila podržana reklamama (geolokalizovanim), a premium verzija koja bi se plaćala ne bi imala oglase. To je definitivno ogromna promena...

Prema informacijama Mundo Deportiva, očekuje se da novi format krene već 2027. godine, što je istovremeno i period kada ističe novi ciklus ugovora o televizijskim pravima originalne Lige šampiona.

Ko sada ima reč

Iako dogovor još nije finalizovan, odnosi između UEFA i Superlige značajno su se poboljšali u odnosu na ranije razdoblje. Mnogobrojni susreti ukazuju na to da je volja za kompromisom realna.

Sada reč imaju čelnici UEFA: Da li će oni da prihvate predložene promene i potvrde novi format ili da ponovo kažu "ne", biće poznato već narednih dana...

Prvi zeleni karton u istoriji fudbala Izvor: BeinSport/Screenshot

pet. 03.10.25. | 19:52

UEFA i Superliga pred istorijskim dogovorom koji bi sve promenio

Skoro punih deset meseci nismo čuli ništa o revolucionarnoj evropskoj Superligi koja je nekoliko puta 'kidisala' sa željom da napravi potpunu revoluciju u fudbalu i zameni Ligu šampiona, a sada se gotovo niotkuda javlja katalonski Mundo Deportivo sa vestima da smo izgleda nadomak temeljnih promena!

Kako se navodi, UEFA, kompanija A22 - koja predstavlja Superligu - i izaslanici Barselone i Real Madrida vode već osam meseci tajne pregovore kako bi postigli dogovor prihvatljiv svim stranama. Posle iscrpnih razgovora, predlog koji je sada dostavljen u centralu UEFA podrazumeva dve ključne novine: globalnu televizijsku platformu besplatne distribucije utakmica i format koji, iako takmičenje zadržava ime “Liga šampiona”, uvodi promene s ciljem veće atraktivnosti.

Kako navodi Mundo Deportivo, pregovori UEFA i A22 vodili su se u tri bloka i odnosili su se na vođenje novim takmičenjem, platformom za emitovanjem utakmica i sistemom takmičenja. U ovoj poslednjoj stavki A22 je predložio novi, revolucionarni sistem.

STRUKTURA NOVOG FORMATA

Uz održavanje sadašnjeg sistema kvalifikacija putem nacionalnih liga, 36 klubova plasirali bi se u takmičenje i bili podeljeni u dve grupe: prvih 18 po UEFA rangiranju i klubovi od 19. do 36. pozicije. Klubovi iz prve grupe (1–18) odigrali bi osam međusobnih utakmica, čime bi se podigao nivo takmičenja u prvoj fazi i garantovao da svake sedmice bude superderbija! Klubovi iz grupe 19–36 takođe bi odigrali osam mečeva, ali protiv timova koji su im bliži po jačini. Sve bi se određivalo putem žreba.

Posle prve faze, osam najboljih iz prve grupe direktno bi išlo u osminu finala. Preostalih 16 (kombinacija klubova iz obe grupe) borilo bi se u svojevrsnoj šesnaestini finala, pri čemu bi deveti iz prve grupe igrao protiv najlošijeg iz druge i tako dok bi se timovi ukrštali dok se ne dobiju svi parovi!

Cilj promena je učiniti grupnu fazu konkurentnijom i zadržati realne šanse da se više klubova bori za evro-titulu.

TELEVIZIJA I PLATFORMA

Takmičenje bi i dalje nosilo naziv “Liga šampiona”, a ne Superliga šampiona kako je prvobitno bila ideja, a prenosi bi se vršili preko platforme UNIFY, koju predlaže A22. Besplatna verzija bi bila podržana reklamama (geolokalizovanim), a premium verzija koja bi se plaćala ne bi imala oglase.

Prema informacijama Mundo Deportiva, očekuje se da novi format zaživi 2027. godine, što je istovremeno i period kada ističe novi ciklus ugovora o televizijskim pravima originalne Lige šampiona.

TRENUTNI STATUS

Iako dogovor još nije finalizovan, odnosi između UEFA i Superlige značajno su se poboljšali u odnosu na ranije razdoblje. Mnogobrojni susreti ukazuju na to da je volja za kompromisom realna. Sada je lopta u Nionu, na čelnicima UEFA da prihvate predložene promene i potvrde novi format.

Bio bi to uvod u potpuno novo fudbalsko razdoblje i verovatno konačni kraj za sport koji smo nekad toliko voleli...