Kako navodi Mundo Deportivo, pregovori UEFA i A22 vodili su se u tri bloka i odnosili su se na vođenje novim takmičenjem, platformom za emitovanjem utakmica i sistemom takmičenja. U ovoj poslednjoj stavki A22 je predložio novi, revolucionarni sistem.

STRUKTURA NOVOG FORMATA

Uz održavanje sadašnjeg sistema kvalifikacija putem nacionalnih liga, 36 klubova plasirali bi se u takmičenje i bili podeljeni u dve grupe: prvih 18 po UEFA rangiranju i klubovi od 19. do 36. pozicije. Klubovi iz prve grupe (1–18) odigrali bi osam međusobnih utakmica, čime bi se podigao nivo takmičenja u prvoj fazi i garantovao da svake sedmice bude superderbija! Klubovi iz grupe 19–36 takođe bi odigrali osam mečeva, ali protiv timova koji su im bliži po jačini. Sve bi se određivalo putem žreba.

Posle prve faze, osam najboljih iz prve grupe direktno bi išlo u osminu finala. Preostalih 16 (kombinacija klubova iz obe grupe) borilo bi se u svojevrsnoj šesnaestini finala, pri čemu bi deveti iz prve grupe igrao protiv najlošijeg iz druge i tako dok bi se timovi ukrštali dok se ne dobiju svi parovi!

Cilj promena je učiniti grupnu fazu konkurentnijom i zadržati realne šanse da se više klubova bori za evro-titulu.

TELEVIZIJA I PLATFORMA

Takmičenje bi i dalje nosilo naziv “Liga šampiona”, a ne Superliga šampiona kako je prvobitno bila ideja, a prenosi bi se vršili preko platforme UNIFY, koju predlaže A22. Besplatna verzija bi bila podržana reklamama (geolokalizovanim), a premium verzija koja bi se plaćala ne bi imala oglase.

Prema informacijama Mundo Deportiva, očekuje se da novi format zaživi 2027. godine, što je istovremeno i period kada ističe novi ciklus ugovora o televizijskim pravima originalne Lige šampiona.

TRENUTNI STATUS

Iako dogovor još nije finalizovan, odnosi između UEFA i Superlige značajno su se poboljšali u odnosu na ranije razdoblje. Mnogobrojni susreti ukazuju na to da je volja za kompromisom realna. Sada je lopta u Nionu, na čelnicima UEFA da prihvate predložene promene i potvrde novi format.

Bio bi to uvod u potpuno novo fudbalsko razdoblje i verovatno konačni kraj za sport koji smo nekad toliko voleli...