AUUUU, PA KAKAV JE OVO CIRKUS?! Pogledajte golove na utakmicu Radnički Niš - Radnik! Da li je ovo moguće? Skandal kakav srpski fudbal ne pamti (VIDEO)
Utakmica Radnički Niš - Radnik završena je rezultatom 4:2 (3:1). Definitivno je biti mnogo priče u narednim danima o tri penala na ovom meču, kao i seriji neverovatnih greškama golmana i igrača u defanzivi kod golova...
Jedna reč najbolje opisuje sve ono što se dešavalo u Nišu - cirkus. Ovakav skandal na jednoj utakmicu u srpskom fudbalu se ne pamti! Dva penala su gotovo neverovatna, a šta tek reći za greške kod pogotaka?!
Pogledajte kako je to izgledalo:
Ostaje da se vidi kako će Fudbalski savez Srbije reagovati na ovakva dešavanja. Izvesno je: na ovom neće da ostane...
