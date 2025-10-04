Slušaj vest

Utakmica Radnički Niš - Radnik završena je rezultatom 4:2 (3:1). Definitivno je biti mnogo priče u narednim danima o tri penala na ovom meču, kao i seriji neverovatnih greškama golmana i igrača u defanzivi kod golova...

Jedna reč najbolje opisuje sve ono što se dešavalo u Nišu - cirkus. Ovakav skandal na jednoj utakmicu u srpskom fudbalu se ne pamti! Dva penala su gotovo neverovatna, a šta tek reći za greške kod pogotaka?!

Pogledajte kako je to izgledalo:

Ostaje da se vidi kako će Fudbalski savez Srbije reagovati na ovakva dešavanja. Izvesno je: na ovom neće da ostane...

