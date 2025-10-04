Slušaj vest

Trener fudbalera Napretka, Radoslav Batak, najavio je predstojeći meč protiv Crvene zvezde, istakavši da njegov tim u nedelju očekuje izuzetno težak zadatak, dodatno zakomplikovan ogromnim kadrovskim problemima.

Strateg Kruševljana je na konferenciji za medije poručio da će, uprkos svemu, njegov tim biti takmičarski nastrojen.

- Znamo da je Crvena zvezda najdominantniji tim u našem prvenstvu, da ima bukvalno dva "rostera". Mi u ovoj situaciji imamo šest povređenih igrača. Nadam se da će taj zdravstveni bilten možda biti biti malo bolji, međutim kako sad stvari stoje, petorica sigurno ne mogu da igraju, jer plaćamo danak igračima koji su došli na kraju priprema. Jedan od njih, Šubert, odigrao je prvih 90 minuta u poslednjih šest meseci, otkako je došao iz bivšeg kluba. To su neke stvari s kojima se suočavamo, ali naravno da ćemo igrati na rezultat - rekao je Batak.

Potom detaljno obrazložio kadrovsku situaciju:

- Ignjatoviću je ispalo rame prošlu utakmicu. Majdevac je imao problem sa petom, nisu trenirali dva dana pred meč. Hajdin, ne znam da li ima 90 minuta od početka sezone, doživeo je parcijalnu rupturu zadnje lože. Lutovac ima problem sa tetivom. Šubert oseća prednju ložu, ovo mu je bilo prvih 90 minuta nakon pola godine. Krstić isto tako... Baš se suočavamo sa realnim, realnim problemima.

Osvrnuo se i na konstataciju da bi Zvezda u Kruševcu mogla da igra sa velikom brojem mladih igrača.

- Sigurno da će i kod nas biti više, s obzirom na ovaj zdravstveni bilten. A što se tiče Crvene zvezde, u njihovom rosteru su igrači koje poznajem iz kadetske selekcije, i Zarić i Damnjanović i Kostov koji već ima ogromno iskustvo. Bio je jedan od najbolje ocenjenih igrača na terenu protiv Porta, postigao je gol i to me jako raduje. Nadam se da u utakmici protiv nas neće postići gol, a naravno u daljim utakmicama mu želim da postigne što više.

Govoreći o taktičkom pristupu, Batak je naglasio snagu protivnika i plan svog tima.

- Zvezda je najjači tim kod nas trenutno, uz Partizan koji isto tako igra i ofanzivno i rezultatski dobro. Naravno da ćemo gledati da iskoristimo neke naše prostore i neka naša bolja rešenja u završnici. Verujem da protiv Crvene zvezde ne može da se stvori puno šansi, mi ćemo pokušati da to uradimo. I sigurno, ako bude određenih momenata, tu moramo da budemo odlučni i da budemo jako dobri u završnici, a opet da obratimo pažnju na naš gol, jer Zvezda ima veliki broj pojedinaca koji mogu potezom i njihovom kombinatorikom da reše meč u svoju korist.

Kao prioritet u ovom trenutku, Batak ističe rezultat i podizanje tima.

- Sigurno da je dogovor sa igračima i kroz razgovor sa njima da su tog mišljenja da treba podići i atmosferu, a naravno i taktiku u isto vreme, a i fiziku. Tu nemam mnogo mudrolije, rezultat je taj koji je u trenutku prioritet. Naravno da smo identifikovali sve, i rezultat je taj koji nije išao u našu korist prošle nedelje, gde smo napravili pomak u igri, dali prvi gol u gostima, a isto tako prve primili golove iz prekida od početka sezone. Tako da na tim stvarima ćemo sigurno raditi.

Za kraj, Batak je istakao značaj predstojeće pauze u prvenstvu.

- Ova reprezentativna pauza, nakon ove utakmice, sigurno da će mnogo značiti. Naravno, zavisi i od uslova koji će biti na terenu. Za sada je dogovoren odlazak na Zlatibor, videćemo da li će vremenski uslovi to dozvoliti - zaključio je Radoslav Batak.

Utakmica Superlige Srbije između Napretka i Crvene zvezde igra se u nedelju u Kruševcu od 19.00 časova.