Crveno-beli su otkrili zdravstveno stanje Šavija Babike, fudbalera koji zbog povrede nije putovao u Porto sa ekipom.

Crvena zvezda je u četvrtak uveče poražena od Porta rezultatom 2:1 u utakmici drugog kola Lige Evrope. Vladan Milojević u Portugalu nije mogao da računa na nekoliko igrača, a među njima je bio i Babika.

Nakon povratka u Beograd, ekipa iz Ljutice Bogdana je objavila detalje povrede Gabonca.

"Fudbalski klub Crvena zvezda obaveštava javnost da je fudbaler naše ekipe Šavi Babika doživeo povredu dan pred put u Porto i da neće biti na raspolaganju šefu stručnog štaba Vladanu Milojeviću za predstojeće mečeve. Naime, Babika je doživeo prelom fibule. Pred Zvezdinim fudbalerom je pauza do dva meseca, nakon čega se očekuje da će biti u konkurenciji za tim. Babiki želimo brz i uspešan povratak na teren!", navedeno je u objavi Crvene zvezde.

Babika je u Zvezdu došao iz Tuluza početkom avgusta u transferu za koji je izdvojeno četiri miliona evra, igrao je na obe utakmice dvomeča protiv Leha i Pafosa u kvalifikacijama za Ligu šampiona i utakmici 4. Super lige Srbije protiv TSC-a.

