Tradicija je nastavljena. Zlatan Ibrahimović nastavio je sa praksom da obraduje samog sebe za rođendan. Uz neizbežnu poruku "Srećan rođendan, Zlatane".

Naravno, uvek je prva opcija kada sebi kupuje poklon - luksuzni automobil. Ovoga puta je izbor pao na jedan izuzetno vredan i poseban primerak.

Ibra se odlučio za Ferari F80, što je najnoviji model hiperautomobila iz čuvene fabrike u Maranelu.

Šta znamo o toj "zveri"?

Proizvedeno je u samo 799 primeraka i nije moguće da bude kupljen regularno na tržištu. Naime, do njega mogu da dođu samo VIP kupci i osobe koje imaju zavidnu istoriju u Ferariju. Nije poznata ni tačna cena, ali se spekuliše sa sumom od oko 4.000.000 evra.

Neki podaci koji idu uz njega su potpuno impresivni - s V6 hibridnim pogonom, automobil postiže maksimalnu brzinu do 350 km/h, a od 0 do 100 km/h ubrzava za samo 2.15 sekundi.

Reč je uzeo Mats Nilson, automobilski stručnjak, koji je objasnio ovaj potez Zlatana.

- Potpuno je u pravu što ga kupuje, tako da je njegova kolekcija modernih Ferarijevih zveri potpuna - rekao je Nilson.

Usledio je nekoliko reči o automobilu.

- To je supersportski automobil inspirisan Formulom 1. Može se reći da je to gotovo automobil Formule 1 za auto-put. Dakle, to je prava zver. Jedan od najbržih automobila na svetu - ističe Nilson.

Pitanje je da li se ovaj potez može ekonomski isplatiti...

- Neizvesno... Sada je Ferari povećao broj izdanja, a ovaj automobil ima V6 motor i hibridni pogon. Dakle, nije zagarantovano da će biti jednako dobra investicija kao automobili koje je kupio ranije. Ali to verovatno nije toliko važno Zlatanu - smatra on.

Za razliku od starijih hiperautomobila koji su bili izuzetno zahtevni za vožnju, F80 je, zahvaljujući modernoj tehnologiji, prilagođen i gradskim uslovima.

- Sada je sve automatizirano, tako da se savršeno može voziti polako i po gradu.

