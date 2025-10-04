Slušaj vest

Dinamo je u četvrtak u Bačkoj Topoli pobedio Makabi iz Tel Aviva u okviru drugog kola Lige Evrope, a ova utakmica je izazvala puno pažnje zbog dolaska ekipe iz Hrvatske u Srbiju.

Sve je proteklo u najboljem redu i u Beogradu i u Bačkoj Topoli.

Dinamo je čarter letom stigao iz Zagreba u Beograd, a u srpskoj prestonici su proveli noć.

Hrvatski portal "Jutarnji list" navodi da je deo delegacije mirno, na dan utakmice, otišao do centra grada na kafu, a da je i to prošlo bez najmanjeg problema.

Naravno, bilo je puno opreza iz jasnih razloga, Dinamo je bio pod ozbiljnom policijskom pratnjom u Srbiji, a kako je to izgledalo može da se vidi na snimku koji je klub objavio na zvaničnom nalogu na "Jutjubu".

Pogledajte kako je prošao boravak Dinamo Zagreba u Srbiji:

