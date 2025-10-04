Slušaj vest

Prednost Torinu doneo je Đovani Simeone golom u 16. minutu, a izjednačenje Laciju Mateo Kančelijeri pogotkom u 24. minutu.

Vođstvo Laciju je u 40. minutu svojim drugim golom na utakmici doneo Kančelijeri, a izjednačenje Torinu Če Adams pogotkom u 73. minutu.

U nadoknadi drugog poluvremena postignuta su dva gola. Prednost Torinu doneo je Saul Koko u drugom minutu nadoknade, dok je izjednačujući pogodak za Lacio postigao Danilo Kataldi iz penala u 13. minutu nadoknade vremena.

Srpski vezista u ekipi Torina Ivan Ilić utakmicu je završio kao neiskorišćena zamena.

Lacio zauzima 13. mesto na tabeli sa sedam bodova, dok se Torino nalazi na 16. poziciji sa pet bodova.

Lacio će u narednom kolu igrati na gostujućem terenu u Bergamu protiv Atalante, dok će Torino dočekati Napoli.

Leče je na gostujućem terenu pobedilo Parmu 1:0.

Pobedonosan gol za Leče postigao je Rikardo Sotil u 38. minutu.

Srpski napadač u ekipi Lečea Nikola Štulić izašao je iz igre u 76. minutu.

Oba kluba imaju po pet bodova, Leče zauzima 15. mesto na tabeli, dok se Parma nalazi na 14. poziciji.

Leče će u narednom kolu dočekati Sasuolo, dok će Parma igrati na gostujućem terenu protiv Đenove.