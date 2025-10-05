Slušaj vest

Lamin Jamal je doživeo povredu protiv Pari Sen Žermena i neće konkurisati za sastav na prvenstvenom meču protiv Sevilje.

Ono što sve brine u Barseloni, to je da li će biti mladi ofanzivac spreman za El Klasiko protiv Reala, koji je na programu 26. oktobra.

To je potvrdio Hansi Flik na konferenciji za medije pred duel sa Seviljom.

Veliki udarac bi bio za Barselonu ukoliko se Jamal ne bi oporavio za duel sa Realom, ako se zna kakav uticaj ima na igru ekipe Hansija Flika.

