Lamin Jamal pod znakom pitanja za veliki derbi Barselone i Real Madrida.
panika
BARSELONA U FRCI PRED EL KLASIKO: Lamin Jamal propušta Real Madrid?
Lamin Jamal je doživeo povredu protiv Pari Sen Žermena i neće konkurisati za sastav na prvenstvenom meču protiv Sevilje.
Ono što sve brine u Barseloni, to je da li će biti mladi ofanzivac spreman za El Klasiko protiv Reala, koji je na programu 26. oktobra.
Lamin Jamal Foto: Pressinphoto / ddp USA / Profimedia, PRESSINPHOTO, PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy / Profimedia
To je potvrdio Hansi Flik na konferenciji za medije pred duel sa Seviljom.
Veliki udarac bi bio za Barselonu ukoliko se Jamal ne bi oporavio za duel sa Realom, ako se zna kakav uticaj ima na igru ekipe Hansija Flika.
