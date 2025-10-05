SRPSKI ŠAMPION LEČI RANI OD PORTA U KRUŠEVCU: Evo gde uživo možete gledati prenos meča Napredak - Crvena zvezda!
Fudbaleri Crvene zvezde večeras od 19.00 gostuju ekipi Napretka iz Kruševca u okviru 11. kola Superlige Srbiјe.
Zvezda u Kruševac ide nakon teškog poraza u finišu meča sa Portom (2:1), u meču drugog kola Lige Evrope.
Trener Zvezde Vladan Milojević pozvao je sve na oprez uoči Napretka zbog velikog problema sa povredama srpskog šampiona:
- Mislim da јe loša sreća u pitanju, ali šta da radimo, idemo dalje, moramo da prevaziđemo i to. Uvek kažem, posle kiše dođe sunce, i nadam se da će moјi igrači pre svega biti zdravi i da neće zadobiti teške povrede kao što јe Babikina. Podsetimo se da nisu bile lake ni povrede Radeta Krunića i Aleksandra Kataiјa. Nadam se da ćemo uspeti da izađemo iz te mini krize sa povredama i da ćemo imati sve igrače zdrave, kako bi mogli da konkurišu za tim - zaključio јe Miloјević.
Utakmicu između Napretka i Crvene zvezde možete pratiti uživo putem TV Arena sport premium 1 u nedelju od 19.00.
BONUS VIDEO: