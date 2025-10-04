Mjelbi na korak od titule

Slušaj vest

Ekipa koja igra u mestu Halevik koje broji oko 850 stanovnika, u 26. kolu prvenstva pobedila je Elfsborg 2:0 i pobegla najbližem pratiocu Hamarbiju 14 bodova, četiri runde pre kraja uz meč više

Ukoliko ekipa iz Stokholma u nedelju ne savlada Geteborg u gostima, Mjelbi će prvi put u istoriji kluba postati šampion države.

Mjelbi igra sjajno ove sezone, već 18 kola je neporažena i trebalo bi da se desi pravo čudo pa da ostane bez titule

Novu pobedu Mjelbiju obezbedili su Jakob Bergstrom u 39. minutu i Tom Peterson u 59. minutu.

"Sanjam o osvajanju titule u Švedskoj od kada znam za sebe. Ovo je sjajno. Matematika mi je bila jedan od omiljenih predmeta u školi tako da razumem da smo blizu", rekao je Peterson.

Mjelbi je ove sezone pretrpeo samo jedan poraz.

U konkurenciji daleko bogatijih klubova poput AIK-a, Malmea, Hamarbija i ostalig, ovo je zaista istoirjski podvig malog Mjelbija.