"Ja pazarsku publiku volim, ali ovakav primitivizam sam ovde doživeo prvi put. Da me čovek pljune u lice, da me drugi pogodi upaljačem u glavu, samo zato što je sudija svirao penal. I sad sam ja kriv što je bio penal!? Njih 30 me pljuju, vređaju, gađaju... Ja to nisam zaslužio ovde. Ako je iko ikad podržavao pazarsku publiku, to sam bio ja. Ako je ikad iko bio dobar za Pazar, to sam ja", pričao je ogorčeni Lalatović na konferenciji za mediji koji je vodio svojevremeno ovaj tim.