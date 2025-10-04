Slušaj vest

Milan Mandarić rođen 5. septembra 1938. u Vrebcu kod Gospića, Mandarić je rano detinjstvo proveo u Lici, a sa pet godina preselio se u Novi Sad, gde je završio Mašinski fakultet.

Već sa 21 godinom preuzima radionicu svog oca Dušana, a ubrzo postaje jedan od najvećih privatnih preduzetnika u socijalističkoj Jugoslaviji. Otvaranjem fabrike auto-delova u Inđiji uspostavlja saradnju sa Fijatom, što ga je učinilo jednim od pionira industrijske privatne inicijative.

Uspon u SAD

Mandarić postaje najuspešniji proizvođač delova za računare u Kaliforniji, a 1980. prodaje firmu korporaciji Tendi za 10 miliona dolara. Osniva Sanmina, firmu za tehnologiju i telekomunikacije, dobija priznanja za najboljeg preduzetnika u SAD i poziv na večeru kod predsednika Ronalda Regana.

Početkom devedesetih nalazi se na listi 1.000 najbogatijih Amerikanaca sa bogatstvom od 80 miliona dolara.



Fudbalske investicije u SAD i Evropi

Milan Mandarić počinje da investira u fudbal 1974. godine, osnivajući FK Lika i San Hose Earthquakes. Kasnije kupuje Konektikat Bajsentenijals, klub preseljava u Oklend (Stompers), a potom u Edmonton.

Početkom devedesetih počinje ulaganja u Evropi: Standard iz Liježa, Šarlroa, i Nice. 1998. godine preuzima Portsmut, koji vodi u Premijer ligu i osvaja FA Kup 2008. Nakon toga investira u Lester Siti i Šefild Vendzdej, spašavajući klubove od gašenja i podižući njihove rezultate.



Povratak u bivšu Jugoslaviju

Nakon perioda u Engleskoj i prodaje klubova, Mandarić se vraća na prostor bivše Jugoslavije, kupuje ljubljansku Olimpiju, koja pod njegovim vođstvom osvaja prvu titulu šampiona, duplu krunu i dva Kupa.

Nakon trogodišnje pauze, Mandarić se vraća u srpski fudbal, posetivši Sportski centar „Vujadin Boškov“, želeći da pruži doprinos tamo gde je odrastao.

Milan Mandarić je, bez sumnje, jedan od najuspešnijih preduzetnika i fudbalskih magnata srpskog porekla, čije iskustvo u poslovanju i fudbalu obuhvata tri kontinenta i decenije ulaganja i uspeha.

