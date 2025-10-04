Srpski fudbaler Lazar Samardžić odličan u remiju Atalante.
SJAJNE VESTI ZA PIKSIJA PRED ALBANIJU: Samardžić ponovo pokazao klasu!
Fudbaleri Atalante i Koma odigrali su večeras u Bergamu nerešeno 1:1, u utakmici šestog kola italijanske Serije A.Atalantu je u vođstvo doveo srpski fudbaler Lazar Samardžić, koji se u strelce upisao u šestom minutu.
Gostujući tim je do boda došao u 19. minutu preko Maksima Peronea.
Samardžić je za Atalantu igrao do 62. minuta.
Atalanta se nalazi na šestom mestu Serije A sa 10 bodova, dok je Komo sedmi sa bodom manje.
U sledećem kolu Atalanta dočekuje Lacio, a Komo na svom terenu igra protiv Juventusa.
