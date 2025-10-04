Slušaj vest

Fudbaleri Atalante i Koma odigrali su večeras u Bergamu nerešeno 1:1, u utakmici šestog kola italijanske Serije A.Atalantu je u vođstvo doveo srpski fudbaler Lazar Samardžić, koji se u strelce upisao u šestom minutu.

Gostujući tim je do boda došao u 19. minutu preko Maksima Peronea.

Samardžić je za Atalantu igrao do 62. minuta.

Atalanta se nalazi na šestom mestu Serije A sa 10 bodova, dok je Komo sedmi sa bodom manje.

U sledećem kolu Atalanta dočekuje Lacio, a Komo na svom terenu igra protiv Juventusa.

Ne propustiteFudbalTOTALNI HAOS U HUMSKOJ: Grobari se ne smiruju - pogledajte scene zbog kojih je prekinuta utakmica
Grobari
Ostali sportoviPARTIZAN RAZBIO CRVENU ZVEZDU: Crno-beli "grobarima" za rođendan poklonili pobedu u večitom derbiju!
Rukometni večiti derbi
Ostali sportoviUŽAS! Legendarna zvezda izbodena, lekari mu se bore za život!
Mark Sančez
FudbalKOŠARKAŠI PARTIZANA NA STADIONU U HUMSKOJ: Stigli na proslavu 80. rođendana crno-bele porodice!
Košarkaši Partizana na proslavi 80. rođendana kluba u Humskoj

BONUS VIDEO:

Podrška fudbalerima Partizana posle poraza u derbiju Izvor: Kurir sport