Meč je u više navrata bio prekidan, a trener gostiju Miroslav Tanjga zaradio je crveni karton. Bio je izuzetno besan na odluke arbitara, kao i celokupnu atmosferu u Humskoj:

- O fudbalu nema šta da se priča. Ja sam dobio crveni karton ne znam zbog čega, kao svi sa tribina sam video da je faul za nas. Faul odakle možemo da postignemo gol. I on ne svira faul, nego meni i jednom članu stručnog štaba daje crveni karton. Sramno! Bez ijedne ružne reči. Samo sam rekao da nije bio faul, a pre toga je molio, kumio, plakao da nastavimo utakmicu. Ja sam mislio da je ovo Partizan, Beograd, da igramo fudbal. Ovo je 80 godina, šta će biti za 90, za 100? Da se gađamo granatama. Ne znam, razočaran sam, ne znam odakle bih krenuo.

Otkrio je i da li je tačno da je dobio instrukcije od sudije Aleksandra Živkovića da igrači ostanu u tunelu, a ne da odu na tuširanje.

- Ko nam je to rekao? On sigurno to nije rekao, čitava utakmica je laž, nije bilo fudbala. Možda je rekao svojim kolegama, nama niko nije rekao, može da potvrdi mojih 10 saradnika. Igrači su ušli u kabinu, skinuli kopačke, otišli da se tuširaju. Nije to prekid bio jednom, dva puta, nego sedam-osam puta. Više smo bili u magli, nego što nismo, ovo je sramota, ovo je prešlo igricu. Za koga mi igramo? Za koga se igra fudbal? Ako Partizan ne može da organizuje utakmicu, neka se ne takmiči, treba pet puta da se isprazni stadion bar pet puta. I onda gospoda sudije pričaju takve gluposti. I dele crvene kartone nama. Zbog čega, zato što je bio faul? Možda je opasno bilo, da ja dobijem neki crveni karton, to je strašno šta mi doživljavamo.

Za kraju je upitan da prokomentariše da li je tražio objašnjenje od sudije Živkovića za crveni karton.

- Od koga da tražim objašnjenje? Mislite da on zna objašnjenje, on dečko ne zna gde se nalazi - rekao je Tanjga.

