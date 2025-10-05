Slušaj vest

Utakmica Partizan - Vojvodina završena je pobedom domaćeg tima 1:0 (1:0), ali je zbog svih dešavanja na tribinama taj rezultat pao u drugi plan.

Meč je prekidan nekoliko puta zbog bacanja pirotehnike u teren, a kuliminacija je bila kada je sudija poslao igrače u svlačionicu. Fudbaleri Vojvodine gađani su sa tribina

1/6 Vidi galeriju Miroslav i Siniša Tanjga - isključeni u Humskoj Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

Ova utakmica ostaće upamćena po dva crvena kartona i to za oca i sina. Siniša Tanjga je pocrveneo sredinom prvog poluvremena zbog starta kao poslednji igrač odbrane.

Miroslav Tanjga je protestvovao zbog nedosuđenog prekršaja u 107. minutu utakmice, pa mu je sudija Živković pokazao put u svlačionicu. To je došlo do haosa, pošto je trener Vojvodine gađan svim i svačim sa tribina. Na kraju je uz pomoć pripadnika bezbednosti uspeo da uđe u tunel.

Pogledajte kako je izgledao izlazak Tanjge sa terena:

Grobari gađali Tanjgu Izvor: Kurir

Videćemo kakva će biti reakcija Fudbalskog saveza Srbije. Podsećemo, svedoci smo nemilih scena i na meču Crvena zvezda - Radnički 1923.

Očigledno postoji dubok problem sa navijačima u srpskom fudbalu. Stvari je potrebno pod hitno rešavati, a ne gurati pod tepih.