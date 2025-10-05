Slušaj vest

Fudbaleri Rome pobedili su danas na gostujućem terenu Fjorentinu 2:1, u utakmici šestog kola i preuzeli prvo mesto na tabeli Serije A.

Fjorentina je povela u 14. minutu golom Mojzea Kina, a izjednačio je Matijas Sule u 22. minutu.

Sule je asistirao Brajanu Kristanteu kod pobedonosnog pogotka u 30. minutu.

Roma je sada prva sa 15 bodova, a Fjorentina, koja je i dalje bez pobede u ligi, zauzima 17. mesto na tabeli sa tri boda.

Fudbaleri Bolonje pobedili su kao domaćini Pizu 4:0.

Domaći su poveli golom koji je Nikolo Kambijagi postigao u 24. minutu, a prednost je udvostručio Nikola Moro u 38. Dva minuta kasnije treći gol postigao je Rikardo Orsolini, a konačan rezultat postavio je Jens Odgor u 53. minutu.

Bolonja ima 10 bodova na sedmom mestu na tabeli, a Piza je poslednja sa dva boda.