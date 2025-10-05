Slušaj vest

Fudbaleri Rome pobedili su danas na gostujućem terenu Fjorentinu 2:1, u utakmici šestog kola i preuzeli prvo mesto na tabeli Serije A.

Serija A 2025/26 Foto: Fabio Fagiolini / Zuma Press / Profimedia, LaPresse / ddp USA / Profimedia, Marco Alpozzi / Zuma Press / Profimedia

Fjorentina je povela u 14. minutu golom Mojzea Kina, a izjednačio je Matijas Sule u 22. minutu.

Sule je asistirao Brajanu Kristanteu kod pobedonosnog pogotka u 30. minutu.

Roma je sada prva sa 15 bodova, a Fjorentina, koja je i dalje bez pobede u ligi, zauzima 17. mesto na tabeli sa tri boda.

Fudbaleri Bolonje pobedili su kao domaćini Pizu 4:0.

Domaći su poveli golom koji je Nikolo Kambijagi postigao u 24. minutu, a prednost je udvostručio Nikola Moro u 38. Dva minuta kasnije treći gol postigao je Rikardo Orsolini, a konačan rezultat postavio je Jens Odgor u 53. minutu.

Bolonja ima 10 bodova na sedmom mestu na tabeli, a Piza je poslednja sa dva boda.

Ne propustiteFudbalBEZ POBEDNIKA U UDINAMA: Kaljari do vrednog boda na "vrućem" gostovanju
profimedia-0908497039.jpg
FudbalSJAJNE VESTI ZA PIKSIJA PRED ALBANIJU: Samardžić ponovo pokazao klasu!
profimedia-0955069604.jpg
FudbalPOKER NEROAZURA: Inter ubedljiv protiv Kremonezea u Seriji A
profimedia-1043356453.jpg
FudbalUZAVREO TEREN U SERIJI A: Leče pobedilo Parmu, dva pogotka u nadoknadi vremena u remiju Lacija i Torina - tuča na kraju meča!
Lacio i Torino

Dileta Leota, sportska novinarka, Serija A, Skudeto Izvor: instagram/dilettaleotta