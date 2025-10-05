Slušaj vest

Fudbaleri Evertona pobedili su na svom terenu u Liverpulu Kristal Palas 2:1, u utakmici sedmog kola i naneli mu prvi poraz u Premijer ligi ove sezone.

Kristal Palas je poveo golom Danijela Munjosa u 37. minutu, a izjednačio je Iliman Endiaje u 76. minutu iz jedanaesterca.

Pobedu Evertonu doneo je Džek Griliš u trećem minutu nadoknade vremena.

Everton i dalje nema poraz na novom stadionu i ima 11 bodova na sedmom mestu na tabeli.

Kristal Palas je prekinuo rekordan klupski niz od 19 utakmica bez poraza, pretrpeo je prvi poraz u ligi ove sezone i zauzima peto mesto na tabeli sa 12 bodova.

Fudbaleri Aston Vile pobedili su na svom terenu u Birmingemu Barnli 2:1.

Aston Vila je povela golovima dvostrukog strelca Donijela Malena u 25. i 63. minutu, a konačan rezultat postavio je Lesli Ugočukvu u 78. minutu.

Posle druge uzastopne pobede Aston Vila je 13. na tabeli sa devet bodova, a Barnli je 18. sa četiri boda.

Fudbaleri Njukasla pobedili su kao domaćini Notingem Forest 2:0.

Crno-beli su poveli golom koji je Bruno Gimarais postigao u 58. minutu, a drugi gol postigao je Nik Voltemade u 86. minutu iz jedanaesterca.

Njukasl ima devet bodova na 11. mestu na tabeli, a Notingem Forest zauzima 17. mesto sa pet bodova.

Fudbaleri Vulverhemptona odigrali su kao domaćini nerešeno 1:1 protiv Brajtona.

Domaći su vodili autogolom Barta Verbrugena u 21. minutu, a bod Brajtonu obezbedio je Jan Pol van Heke u 86. minutu.

Brajton je 12. na tabeli sa devet bodova, a Vulverhempton je poslednji 20. sa dva boda.

Kasnije igraju Brentford - Mančester siti.