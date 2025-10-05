Slušaj vest

Dragan Popović, nekadašnji fudbaler Crvene zvezde i Hajduka iz Splita, preminuo je krajem septembra u Sjedinjenim Američkim Državama.

Ovu vest je objavio splitski klub.

Dragan Popović rođen je 1. januara 1941. u Beranama. Karijeru je započeo u rodnim Beranama, tadašnjem Ivangradu, odakle je 1958. godine prešao u redove nikšićke Sutjeske.

Dres nikšićkog drugoligaša nosio je pet sezona od 1958. do 1963. godine, kada prelazi u Crvenu zvezdu gde igra jednu sezonu. Upisao je četiri utakmice i jedan gol za crveno-bele.

U Hajduk je stigao u oktobru 1964. i beli dres nosi do kraja prvenstvene sezone 1964./65. Za Hajduk je odigrao 37 utakmica i postigao 3 pogotka.

U periodu između 1965. i 1967. godine, igrao je u nižerazrednim klubovima jer je jedino sa statusom amaterskog igrača mogao da se 1967. godine nesmetano otisne u inostranstvo i karijeru nastavi "preko bare". Sant Luisu iz SAD-a je pristupio 1967. godine.

Iz Sant Louisa je 1968. prešao u Kansas Siti Spars, gde je igrao dve sezone da bi se krajem 1969. ponovno vratio u Sent Luis. Popović je u ovom klubu 1971. godine konačno zablistao punim sjajem, oduševio ljubitelje fudbala na američkom kontinentu, stekao nadimak "Don" i uvršten je u idealnu ekipu američke lige.

Krajem 1971. godine Popović iz američke prelazi u kanadsku ligu i dve sezone nosi dres Toronto Vajt Iglsa, zabeleživši jedan nastup za reprezentaciju Kanade u revijalnom susretu s londonskim Arsenalom.

U Torontu je okončao fudbalsku i započeo trenersku karijeru, osvojivši već u debitantskoj sezoni titulu prvaka Kanade, što mu je kasnije otvorilo vrata američke lige. Posle Toronta predvodio je ekipe Ročester Lanserse, Njujork Erouze, Golden Bej Ertkvejka, Las Vegas Amerikans, Pitsburg Spirits, Njujork Ekspres, Sent Luise Storm. S Lansersima je 1978. godine igrao polufinale plej-ofa s njujorškim Kosmosom, za koji su tada igrali veličine poput Pelea, Bekenbauera, Neskensa, Karlosa Alberta...

Dva puta je biran za najboljeg trenera američke lige 1981. i 1983. Za izuzetne zasluge u razvoju i afirmaciji američkog fudbala uvršten je u fudbalsku kuću slavnih dva kluba Sent Luisa i Ročestera.