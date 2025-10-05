Slušaj vest

Fudbalska reprezentacija Srbije u subotu, 11. oktobra, dočekuje selekciju Albanije u Leskovcu u kvalifikacijama za plasman na Svetsko prvenstvo 2026. godine.

Prema informacijama "Meridian sporta", selektor Srbije Dragan Stojković Piksi bio je prinuđen da konkurenciju zaoštri dodatnim pozivom te se očekuje da na okupljanje zakazano za sutra u Staroj Pazovi stigne i Lazar Ranđelović.

1/5 Vidi galeriju Dragan Stojković Piksi Foto: Dusan Milenkovic/2025 Dusan Milenkovic/Starsport.rs ©, STARSPORT ©/STARSPORT ©

Ofanzivac Vojvodine se posle duže pauze vraća u reprezentaciju, za koju je debitovao 2020. godine.

Hitri ofanzivac dobio je skromnu šansu u susretu sa Rusijom u Ligi nacija, tokom selektorskog mandata Ljubiše Tumbakovića, a dobre igre za Novosađane bile su povod da mu Stojković ukaže šansu pet godina kasnije.

BONUS VIDEO: