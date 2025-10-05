Slušaj vest

Fudbaleri Juventusa i Milana odigrali su nerešeno bez golova u derbiju 6. kola Serije A.

Serija A 2025/26

Posle ovog kola Milan je treći sa 13 bodova, dok je Juventus peti sa 12 bodova.

Na čelu tabele su Napoli i Roma sa po 15 bodova, dok Inter ima 12 bodova kao i Juventus.

Ovo je bio peti uzastopni remi Juventusa u svim takmičenjima, a treći u Seriji A.

Tragičar meča bio je napadač Milana Kristijan Pulišić. On je u 54. minutu promašio penal.

Strahinja Pavlović je odigrao ceo meč za Milan.