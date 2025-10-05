Tragičar meča bio je napadač Milana Kristijan Pulišić pošto je u 54. minutu promašio penal
DUPLO GOLO U DERBIJU! Pulišić tragičar, Juventus i Milan bez municije: Remi po meri Napolija i Rome
Fudbaleri Juventusa i Milana odigrali su nerešeno bez golova u derbiju 6. kola Serije A.
Serija A 2025/26 Foto: Fabio Fagiolini / Zuma Press / Profimedia, LaPresse / ddp USA / Profimedia, Marco Alpozzi / Zuma Press / Profimedia
Posle ovog kola Milan je treći sa 13 bodova, dok je Juventus peti sa 12 bodova.
Na čelu tabele su Napoli i Roma sa po 15 bodova, dok Inter ima 12 bodova kao i Juventus.
Ovo je bio peti uzastopni remi Juventusa u svim takmičenjima, a treći u Seriji A.
Tragičar meča bio je napadač Milana Kristijan Pulišić. On je u 54. minutu promašio penal.
Strahinja Pavlović je odigrao ceo meč za Milan.
Dušan Vlahović i Filip Kostić ušli su u drugom poluvremenu u timu Juventusa. Vlahović je u 69. minutu zamenio Džonatana Davida, a Kostić u 87. minutu Danijelea Ruganija.
