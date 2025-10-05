Sevilja je na četvrtom mestu sa 13 bodova, a Barselona je na drugom mestu sa 19 bodova
LA LIGA
BARSA PALA U SEVILJI: Hladan tuš za Katalonce i prvi poraz u sezoni
Fudbaleri Sevilje pobedili su danas na svom terenu Barselonu 2:1, u osmom kolu španske Primere.Strelci za Sevilju bili su Aleksis Sančes iz penala u 13, Isak Romero u 36, Hose Anhel Karmona u 90. i Akor Adams u šestom minutu sudijske nadoknade vremena.
Gol za Barselonu postigao je Markus Rašford u sedmom minutu nadoknade poluvremena.
Sevilja je na četvrtom mestu sa 13 bodova, a Barselona je na drugom mestu sa 19 bodova.
U narednom kolu, Sevilja će dočekati Majorku, dok će Barselona ugostiti Đironu.
