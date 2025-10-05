Slušaj vest

Fudbaleri Sevilje pobedili su danas na svom terenu Barselonu 2:1, u osmom kolu španske Primere.Strelci za Sevilju bili su Aleksis Sančes iz penala u 13, Isak Romero u 36, Hose Anhel Karmona u 90. i Akor Adams u šestom minutu sudijske nadoknade vremena.

Gol za Barselonu postigao je Markus Rašford u sedmom minutu nadoknade poluvremena.

Sevilja je na četvrtom mestu sa 13 bodova, a Barselona je na drugom mestu sa 19 bodova.

U narednom kolu, Sevilja će dočekati Majorku, dok će Barselona ugostiti Đironu.

