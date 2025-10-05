Slušaj vest

GFK Dubočica saopštava sportsku javnost da se klub nalazi u izuzetno teškoj situaciji od početka ove sezone.

Klub se oglasio saooštenjem koje prenosimo u celosti:

Sporni detalji sa utakmice - FK Dubočica

- Nažalost, od juna meseca nova ekipa nije primila nijednu platu. Uprkos teškoj finansijskoj situaciji, naši igrači svakog dana pokazuju izuzetnu požrtvovanost, profesionalizam i veru u klub. Njihova borba na terenu, u uslovima u kojima se trenutno nalazimo, zaslužuje svako poštovanje.

Grad Leskovac je ispunio svoje obaveze prema klubu i na tome se iskreno zahvaljujemo, ali sredstva koja dobijamo nisu ni približno dovoljna za takmičenje u Prvoj ligi Srbije. Klub funkcioniše na ivici izdržljivosti, a uprkos tome trudimo se da odigramo svaku utakmicu dostojanstveno i u duhu fer-pleja.

Ipak, ono što se danas dogodilo na utakmici protiv Tekstilca prevazilazi granice sportskih grešaka. Glavni arbitar susreta svojim odlukama direktno je uticao na ishod utakmice, čime je još jednom pokazano da se pojedini klubovi u ovoj ligi ne tretiraju jednako.

Podsećamo da je naš klub ozbiljno oštećen i na utakmicama protiv Borca i Voždovca, kada su nam u poslednjim minutima nepravedno oduzeta tri boda, kao i danas protiv Tekstilca. Da su ti bodovi ostali na našem računu — GFK Dubočica bi danas bila u samom vrhu tabele. Ovakva „otimačina“ traje od samog početka sezone i više ne možemo da ćutimo.

GFK Dubočica zahteva da se obezbedi jednako suđenje za sve i da se preispitaju odluke koje ozbiljno narušavaju regularnost takmičenja. Naš klub će i dalje davati sve od sebe na terenu, ali očekujemo da se obezbede osnovni uslovi za fer borbu — i na sportskom i na finansijskom planu.

Uprkos svemu, nastavljamo da se borimo za naš klub, naš grad i naše navijače! Uprava GFK Dubočica - stoji u saopštenju.

