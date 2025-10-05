Novak Simović uz pomoć VAR tehnologije potvrdio - penal za Crvenu zvezdu!
igrao rukom
PENAL ZA CRVENU ZVEZDU U KRUŠEVCU: VAR je rekao svoje, šta vi kažete? (VIDEO)
Fudbaleri Crvene zvezde poveli su u Kruševcu protiv Napretka sa 1:0 golom sa bele tačke Vasilija Kostova u finišu prvpg poluvremena.
Prethodno, lopta je na putu ka golu pogodila jednog fudbalera domaćeg tima u ruku, a kasnije se vagalo i merilo da li je Damjanović, napadač Zvezde, bio u ofsajdu.
Nakon duge VAR provere, Novak Simović je presekao - penal za Zvezdu.
