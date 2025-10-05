Slušaj vest

Fudbaleri PAOK-a savladali su u derbiju 6. kola prvenstva Grčke Olimpijakos 2:1 (0:1).

Utakmica je odigrana na stadionu "Tumba" u Solunu.

Gosti su poveli golom Čikinja u 22. minutu.

Crno-beli su do preokreta stigli u nastavku.

Tajson je izjednačio na 1:1 u 63. minutu posle asistencije Andrije Živkovića. Bila je to peta asistencija srpskog reprezentativca u duelima sa Olimpijakosom.

No, kapiten PAOK-a se nije zadržao na tome. U 75. minutu je postigao gol iz penala za pobedu svog tima. Bio je to njegov sedmi gol protiv crveno-belih iz Atine.

PAOK je ovom pobedom preskočio Olimpijakos na tabeli. Vodeći AEK, trenera Marka Nikolića, posle gola Luke Jovića, ima 16 bodova. PAOK sada ima 14 bodova, a Olimpijakos 13.