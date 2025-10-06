PIKSI SE OBRAĆA PRED ALBANIJU: Stojković saopštio katastrofalne vesti! Milinković-Savić opet ispalio! Tri nova imena na spisku
Dragan Stojković Piksi obratiće se javnosti povodom dve kvalifikacione utakmice za SP koje Srbiju očekuju u oktobru. Prvo u subotu od 20.45 u Leskovcu gostuje Albanija, a zatim nas tri dana kasnije čeka utakmica u Andori.
Apel svima
Želeo bih da uputim apel svima koji dođu na stadiona da taj meč protiv Albanije proteke u fer i korektnom ponašanju na stadionu. Ne bih želeo da pravimo neke gluposti ili da budemo kažnjavani. Potrebno je da budemo fokusirani isključivo na fudbal i tih 90 minuta koliko se igra utakmica. Isto kao što smo bili dole fokusirani samo na sport i fudbal, tako je potrebno da bude i u Leskovcu.
Primio je i Real pet golova
Poraz je došao sasvim zasluženo nismo mogli da im pariramo. Ako pogledate rezultate Barselona je juče primila četiri gola, Real pet od Atletika. Dešava se... Engleska je prošlost to je ostalo iza nas, od vraća u prošlost nemate nikakve vajde, treba da se gledate u budućnost. Engleska je iza nas, desilo se i to je to. To ne sme niti može da poremeti naš plan da pobedimo Albaniju.
Nova tri imena
Dragojević, Ranđelović i Kostov - to su nova tri igrača koja su na spisku, rekao je Stojković.
Očajne vesti, mnogo povreda...
Kao i uvek ništa na krijemo, došlo je do nekih promena. Imamo dugačak spisak povređenih. Saša Lukić povreda, pauze 4-6 nedelja, Ivan Ilić ima povredu lista noge, za Kataija znate već da ima povredu kolena, Kosta Nedeljković dva meseca bez treninga, Gudelj je sinoć osetio bol u predelu desnog kuka, Vanja Milinković Savić sinoć se javio doktoru da ima bol u donjim leđima i da je igrao sinoć pod injekicijama, pročitao je sa telefona Stojković.