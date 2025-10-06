Slušaj vest

Selektor fudbalske reprezentacije Srbije, Dragan Stojković Piksi, dodao je dva nova imena na spisak za mečeve protiv Albanije i Andore u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo.

Pored krilnog ofanzivca Lazara Ranđelovića iz Vojvodine, koji je naknadno pozvan u A reprezentaciju, iz mlade selekcije (U21) u poslednji čas prekomandovan je i mladi kapiten Partizana Vanja Dragojević.

Podsetimo, reprezentacija Srbije danas započinje pripreme za ključnu utakmicu u kvalifikacijama za Mundijal protv Albanije u Leskovscu (subota, 11. oktobar), a selektor Dragan Stojković Piksi tim povodom danas u 11 časova održaće konferenciju za medije u Staroj Pazovi.

Spisak Srbije:

Golmani: Vanja Milinković-Savić (Napoli), Predrag Rajković (Al Itihad), Đorđe Petrović (Bornmut), Dragan Rosić (Vojvodina)

Odbrana: Nikola Milenković (Notingem Forest), Strahinja Pavlović (Milan), Miloš Veljković (Crvena zvezda), Strahinja Eraković (Zenit), Jan- Кarlo Simić (Al Itihad), Veljko Milosavljević (Bornmut)

Vezni red: Nemanja Gudelj (Sevilja), Nemanja Maksimović (Šabab Al Ahli), Andrija Živković (PAOК), Lazar Samardžić (Atalanta), Filip Кostić (Juventus), Stefan Mitrović (Ekcelsior), Aleksandar Stanković (Кlub Briž), Ognjen Ugrešić (Partizan), Vanja Dragojević (Partizan), Dejan Zukić (Volfsberger) i Lazar Ranđelović (Vojvodina).

Napad: Aleksandar Mitrović (Al Rajan), Dušan Vlahović (Juventus), Luka Jović (AEК Atina), Andrej Ilić (Union Berlin).

