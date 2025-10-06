VANJA OPET REKAO "NE" SRBIJI, I TO SINOĆ! Gore nije moglo, Piksi saopštio loše vesti pred važne utakmice Orlova - evo zašto golman sada nije tu!
Selektor fudbalera Srbije Dragan Stojković Piksi, upravo se obraća novinarima povodom dve kvalifikacione utakmice za SP koje Srbiju očekuju u oktobru.
Piksi je otkrio loše vesti, koje ne mogu da nas raduju pred naredne izazove. Saopštio je naš selektor spisak igrača koji su povređeni, a među njima našao se i golman Vanja Milinković Savić koji ponovo neće deo nacionalnog tima.
- Kao i uvek ništa na krijemo, došlo je do nekih promena. Imamo dugačak spisak povređenih. Saša Lukić povreda, pauze 4-6 nedelja, Ivan Ilić ima povredu lista noge, za Kataija znate već da ima povredu kolena, Kosta Nedeljković dva meseca bez treninga, Gudelj je sinoć osetio bol u predelu desnog kuka, Vanja Milinković Savić sinoć se javio doktoru da ima bol u donjim leđima i da je igrao sinoć pod injekicijama, pročitao je sa telefona Stojković.
Podsetimo, prvo u subotu od 20.45 u Leskovcu gostuje Albanija, a zatim nas tri dana kasnije čeka utakmica u Andori.