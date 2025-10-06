REPREZENTATIVAC SRBIJE SA LEPOM GRKINJOM DOBIO DRUGO DETE! Dao gol u velikom derbiju, pa odjurio u porodilište! (FOTO)
Reprezentativac Srbije Andrija Živković i njegova supruga Elizabet Živković postali su roditelji po drugi put.
Prelepa Grkinja na svet je donela devojčicu, a ponosni tata prisustvovao je porođaju.
PAOK je sinoć u velikom grčkom derbiju savladao u Solunu Olimpijakos rezutatom 2:1, a junak pobede bio je upravo Andrija Živković, koji je sa bele tačke u 75. minutu utakmice postavio konačan rezultat.
Odmah nakon meča otišao je u porodilište kako bi bio uz svoju izabranicu Elizabet Oikonomu.
Posle rođenja ćerkice Andrija se oglasio na društvenim mrežama.
"Uspeli smo ponovo! Beba broj 2 je imala svoj veliki debi Dobrodošla naša princezo! Volimo te", napisao je Andrija uz prve fotografije svoje naslednice.
Zanimljivo, ovo nije prvi put da Andrija prisustvuje porođaju, pošto je i prošle godine bio uz svoju dragu kada su dobili sina.
Kurir sport