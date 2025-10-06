Slušaj vest

Reprezentativac Srbije Andrija Živković i njegova supruga Elizabet Živković postali su roditelji po drugi put.

Prelepa Grkinja na svet je donela devojčicu, a ponosni tata prisustvovao je porođaju.

PAOK je sinoć u velikom grčkom derbiju savladao u Solunu Olimpijakos rezutatom 2:1, a junak pobede bio je upravo Andrija Živković, koji je sa bele tačke u 75. minutu utakmice postavio konačan rezultat.

Odmah nakon meča otišao je u porodilište kako bi bio uz svoju izabranicu Elizabet Oikonomu.

Posle rođenja ćerkice Andrija se oglasio na društvenim mrežama.

"Uspeli smo ponovo! Beba broj 2 je imala svoj veliki debi Dobrodošla naša princezo! Volimo te", napisao je Andrija uz prve fotografije svoje naslednice.

Zanimljivo, ovo nije prvi put da Andrija prisustvuje porođaju, pošto je i prošle godine bio uz svoju dragu kada su dobili sina.

1/5 Vidi galeriju Andrija Živković Foto: Printscreen, Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

Kurir sport