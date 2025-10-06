Slušaj vest

Reprezentativac Srbije Andrija Živković i njegova supruga Elizabet Živković postali su roditelji po drugi put.

Prelepa Grkinja na svet je donela devojčicu, a ponosni tata prisustvovao je porođaju.

PAOK je sinoć u velikom grčkom derbiju savladao u Solunu Olimpijakos rezutatom 2:1, a junak pobede bio je upravo Andrija Živković, koji je sa bele tačke u 75. minutu utakmice postavio konačan rezultat.

Odmah nakon meča otišao je u porodilište kako bi bio uz svoju izabranicu Elizabet Oikonomu.

Posle rođenja ćerkice Andrija se oglasio na društvenim mrežama.

"Uspeli smo ponovo! Beba broj 2 je imala svoj veliki debi Dobrodošla naša princezo! Volimo te", napisao je Andrija uz prve fotografije svoje naslednice.

Zanimljivo, ovo nije prvi put da Andrija prisustvuje porođaju, pošto je i prošle godine bio uz svoju dragu kada su dobili sina.

Andrija Živković Foto: Printscreen, Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

Kurir sport

Ne propustiteFudbalPIKSI BRUTALNO UDARIO NA RADETA BOGDANOVIĆA? Svi se pitaju da li su ove reči upućene njemu "Neki analitičari će možda navijati za Albaniju..."
rade bogdanović dragan stojković piksi.jpg
FudbalVANJA OPET REKAO "NE" SRBIJI, I TO SINOĆ! Gore nije moglo, Piksi saopštio loše vesti pred važne utakmice Orlova - evo zašto golman sada nije tu!
serbiasweden-154.jpg
FudbalBURNA PIKSIJEVA KONFERENCIJA PRED ALBANIJU: Bezveze je ono što su mi tražili igrači na poluvremenu...
latvia-serbia-press-394959.JPG
FudbalPREKOMANDA U POSLEDNJI ČAS! Još jedno iznenađenje na spisku za Albaniju: Piksi pozvao mladog asa Partizana!
Fudbaleri Partizana slave pobedu

Navijači Srbije skandiraju: Piksi, odlazi Izvor: Kurir