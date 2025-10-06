Slušaj vest

Taman kad su svi pomislili da će Niko Janković nastupati za BiH, selektor reprezentacije Sergej Barbarez rekao je na današnjoj konferenciji da se to neće dogoditi i da je došlo do preokreta.

Fudbaler je takvu odlulu doneo zajedno sa svojim ocem, što je razočaralo Sergeja koji je o tome otvoreno pričao.

"Niko Janković neće igrati za Bosnu i Hercegovinu, tako su odlučili njegov otac i on posle prihvatanja našeg razgovora. Sva osećanja koja su izneli... Oni su nas posle nazvali i rekli nam da ne žele biti deo ove priče", rekao je Barbarez na konferenciji za medije.

1/5 Vidi galeriju Sergej Barbarez Foto: Cristian Cristel / Xinhua News / Profimedia, IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia, Philipp von Ditfurth / AFP / Profimedia

Priznaje da ga je taj gest duboko razočarao.

"Ja nisam hteo više da ih spominjem i mogli ste da zaključite da to više nije ta stvar. Mene je razočarao njihov odnos i to što su pogazili svoju reč, ali valjda je to u fudbalu tako, ne znam. Ja ne znam slagati, varati, ali mene je taj njihov odnos razočarao jer smo bili sve dogovorili", poručio je razočarani selektor Bosne i Hercegovine koji se nadao da će već za predstojeće utakmice s Kiprom i Maltom imati i ofanzivca Rijeke.