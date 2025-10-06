PREOKRET! REPREZENTACIJA BOSNE OSTALA BEZ FUDBALERA! Selektor zagrmeo na konferenciji za medije - razočaran je, njegove reči odjekuju regionom!
Taman kad su svi pomislili da će Niko Janković nastupati za BiH, selektor reprezentacije Sergej Barbarez rekao je na današnjoj konferenciji da se to neće dogoditi i da je došlo do preokreta.
Fudbaler je takvu odlulu doneo zajedno sa svojim ocem, što je razočaralo Sergeja koji je o tome otvoreno pričao.
"Niko Janković neće igrati za Bosnu i Hercegovinu, tako su odlučili njegov otac i on posle prihvatanja našeg razgovora. Sva osećanja koja su izneli... Oni su nas posle nazvali i rekli nam da ne žele biti deo ove priče", rekao je Barbarez na konferenciji za medije.
Priznaje da ga je taj gest duboko razočarao.
"Ja nisam hteo više da ih spominjem i mogli ste da zaključite da to više nije ta stvar. Mene je razočarao njihov odnos i to što su pogazili svoju reč, ali valjda je to u fudbalu tako, ne znam. Ja ne znam slagati, varati, ali mene je taj njihov odnos razočarao jer smo bili sve dogovorili", poručio je razočarani selektor Bosne i Hercegovine koji se nadao da će već za predstojeće utakmice s Kiprom i Maltom imati i ofanzivca Rijeke.