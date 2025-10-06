Slušaj vest

Apsolutni junak pobede Brđana bio je golman Lazar Kaličanin, koji je u 84. minutu odbranio jedanaesterac, ukrotio je udarac sa bele tačke Amadu Saba. Imali su Ivanjičani najbolju moguću priliku da se sa Banovog brda vrate bogatiji za bod, ali ih je u tome sprečio mladi reprezentativac Srbije.

„Pričao sam dosta o ovoj utakmici sa trenerom golmana u našem klubu Oliverom Kovačevićem, koji mi je više puta kazao da je ovo jedna od onih utakmica u kojima ću možda biti bez posla sve do finiša utakmice i da bi vrlo lako moglo da se desi da prvu intervenciju imam u 80. minutu. I, skoro da je tako bilo, iako zaista moram da pohvalim ekipu Javora, želeli su momci da igraju fudbal, borili su se, učinili utakmicu izuzetno zanimljivom. A najviše problema nam je zadavao upravo Sabo, koji je i šutirao penal“, istakao je Kaličanin, koji je potom opisao tu situaciju:

„Nije nam bilo lako da se spremimo i za eventualni jedanaesterac protivničkog tima, nismo znali da će baš ovaj momak šutirati. I čak je šutnuo sasvim dobro, snažno, gađao u stranu, ali sam imao sreću da ga pročitam i da obranim. Sjajan je osećaj bio u tom trenutku, ali bilo je još desetak minuta do kraja utakmice, morali smo da ostanemo maksimalno fokusirani do kraja, što smo i učinili.“

Penal je prema mišljenju sudije Srđana Jovanovića skrivio Jovančić, koji bi Kaličanina trebalo da vodi na piće…

„Ne, ne, kod nas će to ići drugačije. Da nije bilo Jovančića ne bi bilo ni moje intervencije“, pola u šali, pola u zbilji govori Kaličanin, koji dodaje:

„Dogovorili smo se posle utakmice, ja sam taj koji će Jovančiću da plati piće. Asistirao mi je, kad već ne mogu da postignem pogodak“.

Bilo je ovo kolo golmana, pored Kaličanina blistali su i Preković, Popović, na svom nivou bio je i Stamenković…

„Drago mi je da je tako, još jednom se pokazalo da Srbija ima izvrsne golmane i da se kod nas na tom polju odlično radi. Dobio sam poruke i od bivših kolega, javili su se Novak Mićović, Nemanja Belić, čestitali su… Pogledajte samo kakve golmane imamo širom sveta i u kakvoj su formi. Pratimo ih i mi u Super ligi, koliko možemo“, kazao je Kaličanin, koji je želeo da istakne još jednog kolegu:

„Kad je počela sezona, bio sam povređen, na golu je stajao Nikola Mirković. I branio je fantastično, ne sme da se zaboravi da ima ogromne zasluge što je Čukarički trenutno u gornjoj polovini tabele. On je velika podrška nama mlađima, zahvalni smo mu na tome“.

Brđani su trijumfom protiv Javora „kupili mir“ pred reprezentativnu pauzu, pa će se sada spremati za naredni susret, koji će takođe biti igran na Banovom brdu, u goste im dolazi Novi Pazar.

„Odlična ekipa, biće to derbi kola, svi jedva čekamo tu utakmicu. Kako vreme odmiče, Novopazarci su sve bolji, o čemu svedoči i njihova pozicija na tabeli Super lige. Moraćemo da budemo maksimalno spremni za taj susret, svesni smo šta bi nam eventualna obeda donela. Zaista, imamo veliki respekt prema ekipi iskusnog trenera Gaćinovića, a uvek su duelu Novog Pazara i Čukaričkog vrlo zanimljivi“, kazao je golman rodom iz Trstenika.

Za Kaličanina neće biti odmora, dobio je poziv za okupljanje mlade selekcije od Zorana Mirkovića, koja će 10. oktobra u Aradu igrati prijateljski meč protiv vršnjaka iz Rumunije.

„Raduje svaki poziv u nacionalnu selekciju, nema veće časti od toga da nosimo dres sa državnim grbom. Mlada reprezentacija ima svoj put, pripremamo se za Evropsko prvenstvo čiji ćemo biti domaćini. A za nas je najvažnije da smo standardni u svojim klubovima, da igramo i da budemo na što boljem nivou. I da na taj način svako od nas oteža izbor selektoru“, raspoložen je bio Kaličanin.