AU! PROSLAVLJENI FUDBALER ŽESTOKO UDARIO NA SRBINA: Milošu neće biti dobro kada ovo čuje: "Izgleda toliko naivno, kao da je beba na terenu"
Ekipa menadžera Arnea Slota golovima u sudijskoj nadoknadi vremena poražena je od Kristal Palasa i Čelsija u Premijer ligi, dok je od "crvenih" u Ligi šampiona bio bolji Galatasaraj.
Veliki broj igrača aktuelnog prvaka Engleske nije u dobroj formi, to se može reći i za sva pojačanja, osim Uga Ekitikea, a na udaru se ovoga puta našao levi bek Miloš Kerkez koga je žestoko kritikovao nekadašnji fudbaler rivalskog Mančester Junajteda Geri Nevil.
"Moram biti iskren sada, dečak Kerkez izgleda izgleda kao da je igrač omladinskog tima. Znam da je dobar igrač, ali izgleda kao da igra za ekipu do 21 godine, za omladince. Kao da je u akademiji. Izgleda toliko naivno... Kao da je beba na terenu. Izgubio je 50/50 duel protiv Neta na drugoj strani. Mislim, on je igrao u Premijer ligi, on je iskusan igrač u Premijer ligi, nije kao da dolazi iz druge zemlje. Ima mnogo utakmica iza sebe. Već je igrao na ovim terenima. Očekivao sam da će se uklopiti, očekivao sam da će ući u tim. Prvo, igra pored Virdžila van Dajka, najboljeg štopera na svetu. Ako želite da igrate u odbrani, želite i da igrate protiv najboljih defnzivaca i on to radi. Ima igrače koji vredno rade na toj strani, nije kao da ima ispred sebe Salaha na ovoj drugoj strani, što je malo teže za desnog beka jer si uvek malo više izložen. Ali moram reći da se mučio od prvog minuta te utakmice ili prvih 10 minuta protiv Bornmuta, prvog dana sezone, u petak uveče", izjavio je Nevil.
Ništa blaži nije bio ni prema desnom beku Žeremiju Frimpongu.
"Budimo iskreni, Liverpulovi bekovi se muče. Frimpong izgleda kao da bi trebalo da igra na poziciji desnog krila. On izgleda kao desno krilo, ne igra kao desni bek. Konor Brendli jednostano ne radi to. Endi Robertson se bori, ali nije baš onakav kakav je bio pre nekoliko godina. Kao što sam rekao o Kerkezu, mislim da sam već video kuda ide. Dakle, mislim da su problem Liverpula u ovom trenutku podjednako na beku kao i bilo gde drugde. Nisu tamo gde bi trebalo da budu", zaključio je Nevil.